Economía y Política

Cuando el oro no brilla: la fiebre ilegal de Crucitas desnuda el vacío del Estado costarricense

El país exporta millones en oro sin cobrar impuestos mientras Crucitas es saqueada por la minería ilegal.

EscucharEscuchar
Por Joel Porras

Costa Rica exportó $122 millones en oro durante 2025 sin que el Estado cobrara un solo colón de impuestos. Mientras tanto, en Crucitas de San Carlos, mineros ilegales han extraído más de 4.600 kilogramos del metal, contaminando suelos y aguas con mercurio y cianuro. Esta paradoja ilustra un problema más profundo: el país tiene oro valorado en millones de dólares, pero carece de la capacidad institucional para aprovecharlo sin destruirse en el proceso.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MineríaMinería a cielo abiertoCrucitasMedio ambienteOro

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.