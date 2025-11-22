¿Cuándo la CNFL corta la luz? Compañía anunció las fechas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que realizará operativos de desconexión del servicio eléctrico por falta de pago entre el 24 y el 28 de noviembre.

El anuncio, compartido por la institución en sus canales oficiales, detalla una serie de comunidades donde podrían aplicarse suspensiones para clientes que mantienen recibos pendientes de cancelación.

(CNFL/Cortesía)

¿Dónde se presentarán los cortes?

De acuerdo con la comunicación, las desconexiones contemplan sectores de la Gran Área Metropolitana, incluidos San Sebastián, San Pedro, Catedral, Mata Redonda, Hospital, Tres Ríos, Desamparados, Calle Fallas, San Rafael Arriba, Curridabat y Tirrases. La medida también abarca zonas como Guadalupe, Llano Grande, Sabanilla, Barva, Barreal, Belén, Guácima, San Antonio de Escazú, San Rafael de Escazú y San Josecito.

La CNFL reiteró a los usuarios la importancia de mantener su facturación al día, especialmente en un periodo en el que se realizan controles programados.

Asimismo, la institución recordó que, cuando existen montos adeudados, la normativa le faculta para proceder con la suspensión temporal del servicio hasta que la cuenta sea regularizada.

El anuncio incluye además una recomendación para quienes tengan pagos pendientes: realizar la cancelación con anticipación utilizando exclusivamente los canales oficiales de la CNFL.

Según indicó la entidad, esto reduce riesgos de estafas y garantiza que el abono quede aplicado correctamente en el sistema, evitando cortes indebidos o retrasos en la reconexión.