Economía y Política

¿Cuándo pagan la pensión de agosto?

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Para cientos de miles de beneficiarios en Costa Rica, el pago mensual de las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es un ingreso importante para su planificación financiera.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
pensionesCCSS
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.