¿Cuánto afectó la prohibición de reelecciones a cada partido político en las elecciones municipales? ¿Es responsable de la nueva debacle del PLN?

La nueva restricción para que alcaldes se reelijan más de una vez, de forma consecutiva, dejó cambios de mando en 27 cantones, en donde se eligieron representantes de nuevos partidos políticos. Así se deprende de los resultados provisionales de las elecciones municipales, actualizados por última vez al borde de la medianoche de este domingo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La prohibición tuvo efecto de cambio en la mayoría de los cantones cuyas autoridades actuales tenían prohibiciones. Solo en 19 territorios los partidos cuyos representantes actuales no podían optar por la silla de mando lograron mantenerlo, proponiendo a una nueva figura.

La nueva norma fue un factor de peso, como advertían politólogos y políticos. Para bien de unos y para mal de otros.

¿Quiénes fueron los principales ganadores y quiénes fueron los principales perdedores con la nueva restricción? EF revisó los datos y le explica.

El nivel de abstencionismo en las elecciones municipales rozó el 70%. El nivel de desinterés creció en comparación con los resultados de hace cuatro años. (Marvin Caravaca)

PLN: perdedor de la jornada

El Partido Liberación Nacional (PLN) fue el principal damnificado por la prohibición de reelecciones.

De entrada, la agrupación liberacionista ya era la que tenía más que perder, pues dominaban en 26 de los 46 cantones en donde había restricciones a la reelección.

¿Cuál fue el resultado para el cuadro verdiblanco? Logró dejarse 12 de las alcaldías en las que su principal representante no podía competir de nuevo, pero perdió 14. El PLN logró hacerse con cinco de ayuntamientos en donde otros partidos no podían repetir, pero no fue suficiente para frenar la caída.

Consultado por EF, antes de la elección, el secretario general del Partido, Miguel Guillén, decía que el mejor resultado esperable por la agrupación verdiblanca era mantener sus 43 alcaldías actuales; sin embargo, la agrupación verdiblanca quedó muy lejos de ello. Finalmente Guillén aseguró que “la renovación tiene un costo y no es fácil de materializar en un partido de tantas décadas de existencia”.

“La lucha por nuevos liderazgos continúa, también la lucha por hacer entender que las caras deben cambiar, es necesaria una conciencia moral real, no cosmética”, publicó en la red social X (antes Twitter) a primeras horas de la madrugada.

Guillén también afirmó en declaraciones recogidas por La Nación que su partido perdió “donde no se hizo un esfuerzo real por renovar” en los últimos años. Fue evidente en varios cantones, como la capital San José, en donde los liberacionistas no lograron superar el desgaste de cinco elecciones seguidas ganadas por Johnny Araya y finalmente triunfó el cantonal Juntos, encabezado por el regidor Diego Miranda.

Similar opinó la expresidenta de la República, Laura Chinchilla (última exmandataria del PLN); quien renunció a la agrupación desde hace año y medio, argumentando la necesidad de reformas de peso que no llegaban. “Pese a los esfuerzos del Secretario General y otros dirigentes, la magnitud del deterioro y las resistencias al cambio rebasaron sus intenciones. Hoy los resultados son elocuentes y no sorprenden”, añadió, a través de la misma red social.

El diagnóstico que hacen estas figuras del PLN es similar al que han hecho en los últimos procesos electorales de la agrupación, tanto nacionales como cantonales. En elecciones nacionales, el PLN viene de sumar tres comicios consecutivos sin llegar a la Presidencia en 2022 (un hecho inédito para los verdiblancos); mientras que en las municipales acentuó este 2024, pasando de dominar 59 gobiernos locales en 2006 a solo 29, si se confirman todos los resultados.

Hace 18 meses presenté mi renuncia al @plncr con dolor pero convencida de que se había cerrado el espacio para las reformas que se imponían.



— Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) February 5, 2024

Otro gran perdedor de la jornada fue el Partido Acción Ciudadana (PAC), que ahora sí perdió cualquier representación en las principales vitrinas políticas del país. El partido rojiamarillo ya se había quedado completamente fuera de la Asamblea Legislativa y había sido marginado de la carrera presidencial en 2022, después de comandar el Poder Ejecutivo por ocho años; pero ahora perdió las cuatro alcaldías que tenía en sus manos, en donde sus autoridades no podían optar por repetir.

En Hojancha triunfó la actual alcaldesa Verónica Campos (quien había sido electa por el PAC en 2020 como vicealcaldesa); sin embargo, ahora lo hizo bajo la bandera del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

También perdieron, en cantones donde sus alcaldes actuales no podían participar de nuevo, partidos locales como Comunal Unido (en Turrubares), Nandayure Progresa, Republicano Social Cristiano (PRSC, en Coronado) y la coalición Gente, que incluía al PAC, en Montes de Oca.

¿Y hubo ganadores?

La caída de unos, sin embargo, significó la victoria de otros. En política no hay espacios vacíos.

El PUSC fue uno de los principales beneficiados.

Los socialcristianos lograron retener tres de los siete ayuntamientos en los que sus autoridades actuales no podían repetir y, además, ganaron en siete cantones en donde otras agrupaciones fueron las que tenían la prohibición. En otras palabras, ganaron tres más de las que perdieron por la nueva regla.

También fue otro gran ganador el Partido Unidos Podemos (PUP), fundado por la exdiputada del Movimiento Libertario (ML) y actual ministra de la Presidencia, Natalia Díaz. Esta agrupación ganó tres espacios dejados por partidos con la prohibición, incluido el cantón central de la provincia de Limón, en donde dejó el cargo Néstor Mattis de Auténtico Limonense.

Los partidos Progreso Social Democrático (PPSD) y Nueva República (PNR), que actualmente están representados en la Asamblea Legislatica, se dejaron dos espacios cada uno en cantones que antes eran dominados por el PLN y la Unidad.

El PPSD fue el partido con el que el presidente Rodrigo Chaves llegó a la Presidencia en 2022; sin embargo, el mandatario se distanció de la diputada, fundadora y presidenta de la agrupación, Luz Mary Alpízar, después de diversas diferencias de criterio. Incluso la llegó a calificar como “traidora” y “Judas”, un distanciamiento que todavía se mantiene.

Por otra parte, el Partido Nueva Generación (PNG), que logró cuatro alcaldías, consiguió una de ellas en Turrialba, en donde el PAC perdió uno de sus últimos bastiones. Además logró mantener su dominio en dos cantones en los cuales sus alcaldes actuales no podían repetir en el cargo.

También retuvo su ayuntamiento el partido cantonal Somos Moravia, en donde Roberto Zoch no podía continuar en el cargo.

A nivel nacional, el PLN fue el partido que más alcaldías perdió (14); mientras que Unidos Podemos fue el que más ganó (nueve), seguido por el PUSC (cinco). (Rafael Pacheco Granados)

Otros partidos pequeños o regionales también se dejaron un espacio en cantones donde las agrupaciones tradicionales sufrieron pérdidas relacionadas con la no reelección de sus actuales autoridades.

Ese fue el caso del Frente Amplio, en León Cortés; el Partido Justicia Social Costarricense, en Guácimo; el Partido Pueblo Garabitano, en Garabito; Actuemos Ya, en Alvarado; Avance Isidreño, en San Isidro; Bienestar Sanrafaeleño, en San Rafael; y Juntos, el partido que se dejó el cantón central de la capital San José.

Otro gran ganador de las elecciones, en términos generales, fue el Partido Liberal Progresista (PLP), que ganó tres ayuntamientos nuevos. Sin embargo, ninguno fue en cantones con alcaldes no facultados para reelegirse. Unidos Podemos también sumó cinco más en esas condiciones y el PUSC dos adicionales.

La politóloga de la Universidad de Costa Rica (UCR), Eugenia Aguirre, ya advertía desde finales de enero que el análisis del proceso electoral de este 2024 estaría “atravesado” por la consideración de la nueva regulación electoral, que prohibió a los máximos representantes locales optar por más de una reelección consecutiva en sus cargos. Y así fue.