Economía y Política

¿Cuánto cuesta estudiar en los colegios privados que lideraron el ingreso a la UCR en 2026? Aquí la respuesta

Entre la mensualidad más baja y la más alta hay una brecha de ¢360.000 para el 2026

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Acceder a la educación privada o subvencionada en la que se formaron los estudiantes con los mejores puntajes de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) 2025-2026 cuesta, como mínimo, ¢216.000 mensuales. Ese monto marca la puerta de entrada a un segmento educativo que vuelve a posicionarse entre los resultados más sobresalientes del proceso de ingreso.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Mejores promediosAdmisión UCR2026
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.