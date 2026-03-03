Economía y Política

¿Cuánto cuesta vivir en una torre de la GAM en 2026? Aquí están los precios actualizados

Los precios promedio de los apartamentos en algunos distritos de la GAM duplican —o hasta triplican— lo que se cobra por vivir en casas tradicionales

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Los edificios de apartamentos ya no son una excepción en la Gran Área Metropolitana (GAM): se consolidaron como una de las principales formas de vivienda en el centro del país y como un mercado inmobiliario cada vez más desarrollado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ApartamentoBienes raícesMercado inmobiliarioEspeciales Bienes Raíces 2026
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.