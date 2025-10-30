Economía y Política

¿Cuánto ingreso necesita usted para pertenecer al 20% más rico de Costa Rica? Aquí la respuesta

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La reciente Encuesta Nacional de Hogares 2025 (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) arroja cifras actualizadas sobre la estructura económica costarricense, revelando un panorama marcado por desigualdades.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
INECENAHOingresos
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.