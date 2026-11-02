¿Cuántos estudiantes y de cuáles colegios alcanzaron las notas de admisión de las carreras con los cortes más altos en la UCR, la UNA y el TEC?

La Prueba de Aptitud Académica (PAA) es uno de los principales filtros para ingresar a las carreras de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Nacional (UNA).

En el proceso 2025-2026, Microbiología, Ingeniería en Biotecnología y Música con énfasis en la Ejecución y Enseñanza del Instrumento Viola encabezaron los cortes de admisión de la UCR, el TEC y la UNA, respectivamente. Aunque las tres universidades utilizan los resultados de la prueba y las calificaciones de secundaria para determinar la nota de admisión, la ponderación y la escala de evaluación varían entre instituciones.

En la UCR, el resultado se compone de dos partes con el mismo peso: el 50% corresponde al puntaje obtenido en la PAA y el otro 50% al promedio de presentación de la educación diversificada que el colegio reporta al Ministerio de Educación Pública (MEP).

En cambio, el TEC y la UNA asignan un 60% de la nota a la PAA y el 40% restante al promedio de las calificaciones de educación diversificada. Sin embargo, sus escalas no son iguales: mientras que la nota máxima en la UCR y el TEC es de 800 puntos, en la UNA alcanza los 900.

Esta diferencia es importante al comparar los cortes de admisión. En la UNA, Música con énfasis en la Ejecución y Enseñanza del Instrumento Viola registró el más alto, con 898,29 puntos. En la UCR, Microbiología encabezó la lista con 771,9 puntos. Ambos resultados se aproximaron al máximo posible en sus respectivas escalas, pero no pueden compararse directamente como si pertenecieran a una misma medición o escala.

Los cortes de admisión reflejan la competencia por los cupos disponibles en cada carrera. Las universidades ordenan a las personas aspirantes según su nota y, conforme se asignan los espacios, la calificación de la última persona admitida establece el corte correspondiente al proceso.

Obtener una nota igual o superior a ese umbral permite identificar a quienes tienen un resultado competitivo, aunque no significa necesariamente que todas esas personas hayan solicitado la carrera o conseguido un cupo.

Los promedios de corte que tienen las carreras forman parte de los filtros de ingreso que tienen las universidades estatales. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Carreras UCR

En la UCR, las cinco carreras con los cortes de admisión más altos del proceso 2025-2026 se ubicaron entre los 735,3 y los 771,9 puntos. En conjunto, 278 aspirantes procedentes de distintos colegios del país conformaron el grupo de referencia para analizar las posibilidades de ingreso a estas disciplinas.

No obstante, alcanzar una nota sobresaliente no representa las mismas posibilidades frente a todas las carreras. Solo el 10% de ese grupo de 278 aspirantes obtuvo una calificación superior al corte de Microbiología, establecido en 771,9 puntos. Una proporción similar alcanzó el umbral de Medicina, cuyo corte fue de 770,9.

La diferencia entre ambas carreras y las que les siguen muestra cómo las variaciones en los puntajes de admisión delimitan el grupo de personas que podría competir por un cupo. En Imagenología Diagnóstica, que ocupó el tercer lugar entre los cortes más altos, el porcentaje de aspirantes de ese grupo con una nota suficiente ascendió al 15,4%.

La procedencia educativa también aporta otra perspectiva sobre los resultados. Más de la mitad de los aspirantes cuyas calificaciones les permitían competir por un espacio en alguna de estas carreras provenía de colegios públicos. Esto evidencia que los resultados más altos no se concentraron exclusivamente en el sistema educativo privado, aunque por sí solo el dato no permite establecer diferencias generales en el desempeño de ambos sectores.

En el proceso de admisión 2025-2026, un estudiante del Colegio Científico de Alajuela obtuvo la nota máxima de 800 puntos. Le siguió un aspirante del Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles, del sistema privado, con 789,7 puntos.

Estudiantes de colegios públicos, privados y subvencionados logran colocarse entre los promedios más altos en los examene de admisión de las universidades estatales. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Disciplinas en el TEC

En el TEC, las cinco carreras con los cortes más altos se ubicaron entre los 682 puntos de Ingeniería en Computación y los 742,3 de Ingeniería en Biotecnología.

El corte de Ingeniería en Computación permite dimensionar la amplitud del grupo de aspirantes con notas competitivas frente a otras disciplinas. Un total de 1.372 personas alcanzó o superó ese umbral; sin embargo, solo el 19% de ese grupo obtuvo una calificación que le permitía competir por un cupo en Ingeniería en Biotecnología, la carrera con el corte más alto.

Ingeniería Mecatrónica ocupó el segundo lugar, con un corte de 721,4 puntos. En este caso, el 38% del grupo de 1.372 aspirantes alcanzó una nota suficiente para competir por un espacio en esa disciplina. La comparación muestra que, incluso entre personas con resultados que superan el corte de una carrera, las posibilidades de concursar por otras opciones pueden reducirse conforme aumenta la calificación exigida.

Al igual que en la UCR, el puntaje máximo del proceso fue de 800 puntos y lo obtuvo un estudiante del Colegio Científico de Alajuela. En segundo lugar se ubicó un aspirante del Colegio Humanístico Campus Chorotega, con 799,7 puntos, mientras que el tercer puesto correspondió a un estudiante del colegio privado Isaac Martín, con 788,6 puntos.

Los cortes más altos en la UNA

En la UNA, la escala de admisión permite alcanzar hasta 900 puntos. Durante el proceso 2025-2026, 13 aspirantes obtuvieron esa calificación máxima, lo que los situó en el nivel más alto de resultados del concurso de admisión.

Después de ese grupo, el corte más elevado correspondió a Música con énfasis en la Ejecución y Enseñanza del Instrumento Viola, con 898,29 puntos. La disciplina de Música, con distintos énfasis, predominó entre las cinco carreras con los cortes más altos de esta universidad.

El segundo corte más alto correspondió a Música con énfasis en la Interpretación y Enseñanza de la Dirección Coral, con 850,05 puntos. En esta carrera, 131 personas superaron el umbral de referencia.

Esa cifra no debe interpretarse automáticamente como el número de personas que concursó por un cupo en Dirección Coral. Tener una nota suficiente para competir por una carrera y haberla seleccionado como opción son situaciones distintas.

Por ello, los resultados permiten dimensionar el nivel de calificación exigido, pero no necesariamente determinar cuántas de las personas con notas competitivas buscaron ingresar a cada disciplina.