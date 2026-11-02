Economía y Política

¿Cuántos estudiantes y de cuáles colegios alcanzaron las notas de admisión de las carreras con los cortes más altos en la UCR, la UNA y el TEC?

Conozca cuántos aspirantes lograron notas suficientes para competir por un espacio en las carreras con los cortes de admisión más altos (2026) de las tres universidades públicas y cuáles centros educativos representaron

Por Tatiana Soto Morales

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

La Prueba de Aptitud Académica (PAA) es uno de los principales filtros para ingresar a las carreras de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Nacional (UNA).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2027CortesUCRUNATEC
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.