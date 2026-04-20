Economía y Política

¿De dónde pueden salir más recursos para el Estado si no se quieren nuevos impuestos?

A pesar de que la estrechez fiscal y la desaceleración de la recaudación complican las cuentas estatales, el rechazo a nuevos impuestos invita a buscar otros caminos

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Por Josué Alfaro

Tres tendencias coinciden hoy sobre las finanzas públicas de Costa Rica: la recaudación de impuestos pierde dinamismo, el pago de la deuda gana peso en el presupuesto y la inversión en campos como educación y obra pública retrocede. Ese cruce plantea una pregunta central para el Estado costarricense: ¿de dónde pueden salir nuevos recursos si existe un rechazo casi generalizado entre la población y los actores políticos a la idea de nuevos impuestos?








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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