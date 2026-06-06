Economía y Política

¿Debe Costa Rica virar hacia una reforma fiscal verde?

El FMI volvió a recomendar a Costa Rica que implemente impuestos sobre emisiones contaminantes y reabrió una discusión incómoda: ¿se pueden imponer tarifas ambientales sin dañar la economía ni generar una dependencia recaudatoria de las practicas nocivas?

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Por Josué Alfaro

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a recomendar a Costa Rica avanzar hacia la implementación de impuestos ligados a emisiones contaminantes y, a partir de esa idea, se puede reabrir una discusión incómoda: cómo incorporar la responsabilidad ambiental al sistema tributario sin golpear el costo de la vida, la competitividad o incluso la sostenibilidad de las propias finanzas públicas.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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