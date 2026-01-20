Economía y Política

Departamento del Tesoro de Estados Unidos castiga empresas y propiedades de Tony Peña Russell y red de “Shock”

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El alcance de las autoridades financieras de Estados Unidos traspasó las fronteras marítimas y terrestres para fijar su objetivo en una estructura económica radicada en el Caribe costarricense. La mañana de este martes 20 de enero de 2026, la dinámica comercial de un grupo familiar y sus socios cambió radicalmente tras una orden emitida desde Washington.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tony Peña RussellOFACDepartamento del TesoroLimónlavado de dineroShocksanciones financieras
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.