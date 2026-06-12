Economía y Política

Desaceleración económica en Costa Rica: Régimen especial frena su ritmo y el IMAE crece un 3,4% en abril

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La economía costarricense ha comenzado a mostrar señales de enfriamiento tras un periodo de aceleración sostenida. En abril de 2026, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) experimentó un crecimiento del 3,4% en términos interanuales. Este dato marca un hito de cautela para los analistas y tomadores de decisiones: este fue el primer mes de 2026 en el que el crecimiento de la producción se situó por debajo del 4,0%.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IMAE
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.