Desaceleración económica en Costa Rica: Régimen especial frena su ritmo y el IMAE crece un 3,4% en abril

La economía costarricense ha comenzado a mostrar señales de enfriamiento tras un periodo de aceleración sostenida. En abril de 2026, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) experimentó un crecimiento del 3,4% en términos interanuales. Este dato marca un hito de cautela para los analistas y tomadores de decisiones: este fue el primer mes de 2026 en el que el crecimiento de la producción se situó por debajo del 4,0%.

La cifra del cuarto mes del año no solo rompe la barrera psicológica del 4%, sino que también representa una clara pérdida de velocidad. El resultado de abril de 2026 se traduce en una desaceleración de 0,9 puntos porcentuales si se le compara con el mismo mes del año anterior.

El Banco Central de Costa Rica reportó una moderación en el ritmo de crecimiento de la producción nacional al cierre del primer cuatrimestre de 2026. (Jose Cordero)

Causas de la desaceleración económica en las zonas francas

¿Dónde se originó este frenazo? Los datos del Banco Central apuntan directamente a los motores orientados hacia los mercados internacionales. La moderación en el crecimiento general de la economía se debe principalmente al desempeño registrado en los regímenes especiales.

Las zonas francas, que durante los últimos años han sido las principales responsables de tirar hacia arriba los indicadores macroeconómicos del país, mostraron una pronunciada desaceleración de 12,3 puntos porcentuales respecto a lo observado en abril de 2025.

Este tropiezo en el sector exportador responde al comportamiento de industrias muy específicas. Según el informe oficial, la desaceleración es producto de un menor dinamismo en la fabricación de implementos médicos y en la producción de componentes y tableros electrónicos. Adicionalmente, también se registró una moderación en la actividad de los servicios profesionales y administrativos vinculados a este régimen.

Los regímenes especiales y las empresas de zonas francas experimentaron un menor dinamismo en sus exportaciones durante el mes de abril. (Rafael Pacheco Granados)

El comportamiento del IMAE de Costa Rica en el primer cuatrimestre de 2026

A pesar de que las luces amarillas comienzan a encenderse por la caída en el ritmo del mes de abril, el acumulado del año aún brinda cierto margen de tranquilidad. Con el resultado obtenido en el cuarto mes, la producción nacional logró alcanzar un crecimiento medio del 4,1% durante el primer cuatrimestre del año, esto en comparación con el mismo periodo de 2025.

La gran interrogante para el sector empresarial de cara al segundo semestre es si esta pérdida de impulso exportador es un bache temporal o si, por el contrario, la economía costarricense está convergiendo inevitablemente hacia tasas de crecimiento más conservadoras.