Descrédito: así cambió la tradición institucional costarricense con la llegada de Rodrigo Chaves

Los contrapesos resisten las presiones del presidente Rodrigo Chaves y su gobierno, pero el costo que tendrán en un futuro sobre la confianza pública y la estabilidad democrática todavía es incierto

Por Josué Alfaro

El sistema de pesos y contrapesos de Costa Rica atraviesa momentos de máxima tensión. El presidente Rodrigo Chaves ha convertido en blanco de ataques y descrédito a las instituciones encargadas de vigilar y controlar al gobierno, a las que acusa de perseguirlo y frenar el progreso del país, cada vez que cuestionan sus decisiones.








