Desde contradicciones hasta omisiones: así es la transformación de los discursos de Rodrigo Chaves

Las metas alcanzadas, las proyecciones y los reclamos hacia los poderes de la República entretejen el hilo conductor de los discursos de rendición de cuentas de Rodrigo Chaves. Pero este año los logros pasaron a un último plano.

La información que brindó el mandatario el pasado 5 de mayo -al cumplir tres años en la silla presidencial- no solo mezcló recursos audiovisuales frente a su discurso, sino que evitó enlistar los logros de la administración en el último año. Esto lo advirtió el mismo Chaves al decir “no voy a cometer el error de hacer una larga, detallada y aburrida lista de los enormes logros”.

También evitó dar continuidad al estado de las promesas que expresó años atrás frente a los legisladores. Un ejemplo de ello es que en 2024 el mandatario celebró la relación del Estado con el empresariado, mientras que en marzo del presente año aseguró que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales (Uccaep) daba “asco y vergüenza nacional”.

Si bien el Gobierno lanzó la Operación Tolerancia Cero en el último año para combatir la criminalidad, el Presidente no hizo referencia a la seguridad de las mujeres, compromiso que había asumido desde 2022. Esta omisión resulta particularmente relevante dado que, según el Programa Estado de la Nación (PEN), el país registró un femicidio cada cinco días durante el primer bimestre del año.

¿Y cuál es el punto consistente en los discursos del jerarca? La estabilidad en materia económica que posicionó al país con el mejor crecimiento del producto interno bruto (PIB) entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); asimismo, la reducción del desempleo y la pobreza son parte de los indicadores positivos que tiene la realidad nacional.

Los contrastes son parte de los discursos emitidos en la administración Chaves Robles. Sin embargo, en medio de las disonancias existe una línea contundente: la confrontación junto a un lenguaje popular que son bien recibidos por sus seguidores.

EF analizó los discursos brindados en momentos clave: cuando asumió la presidencia en el 2022 −ante la falta de promesas concretas también se extrajo lo expuesto a los 100 días de la administración-, el mensaje dado cuando propuso el referéndum (2024) y el más reciente emitido hace unos días.

Rodrigo Chaves dio su discurso de rendición de cuentas el 5 de mayo pasado al cierre de su tercer año como presidente de la República. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Permanencia

“Él (Chaves) se ha mantenido fiel a su estilo confrontativo donde generalmente utiliza un tono más directo y que hace una crítica hacia sectores que siente que no rinden apoyo a la gestión del Gobierno”, identificó Laura Solís, investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La repartición de culpas se mantiene desde el primer discurso dado el 8 de mayo del 2022. En ese momento el objetivo fue el gobierno saliente; ahora las líneas del guión evolucionaron para incluir a la Contraloría General de la República (CGR), al Poder Judicial y a la Asamblea, sin olvidar a los gobiernos predecesores.

De hecho los señalamientos hacia la institucionalidad tomaron fuerza en el 2024 cuando Chaves presentó dentro de su discurso la posibilidad de hacer un referéndum para agilizar siete proyectos de ley que aún continúan en el limbo. Algunas de esas iniciativas son: armonización del mercado eléctrico, flexibilización de jornadas laborales 4/3, la eliminación de las desconcentraciones máximas de los consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la venta del Banco de Costa Rica y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), entre otras.

En temas económicos el camino transitado es consistente con lo prometido por Chaves, quien se ha desempeñado en dicha área y además posee experiencia en materia hacendaria. Al cierre de los primeros 100 días de gestión se comprometió a poner en marcha la transformación digital del Ministerio de Hacienda, el cual corresponde a un proyecto heredado con la administración anterior; este proyecto será una realidad dentro de cuatro meses.

La reducción del gasto público también fue ejecutado con una disminución de 1,9% para el 2025. La relación de la deuda del Estado frente al PIB se posicionó en 59,9% al cierre del 2024, lo que se traduce en una diferencia de 7,6 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con el resultado del 2021.

En cuanto a la inflación, esta se ha mantenido por debajo de las proyecciones y de la meta establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). No obstante, esta labor no corresponde, ni es influenciada por el Ejecutivo.

Como en otras ocasiones, el nivel de la inflación medido por el Índice de Precios al Consumidor es influenciado por factores externos. Eso sucedió en el 2022 con un crecimiento importante y en los meses recientes, con valores negativos.

A quien le corresponde mover las palancas necesarias en ese tema es al Banco Central, al que economistas y agrupaciones privadas le han criticado por un manejo asimétrico de la política monetaria y cambiaria. También por la lenta velocidad con la que procedió a bajar la Tasa de Política Monetaria en meses recientes.

Relacionado con el desempeño económico, Chaves hizo eco en su reciente discurso de las calificaciones que otorgan firmas internacionales al manejo de la deuda que realizan los países. Moody’s, por ejemplo, mejoró la calificación de riesgo de Costa Rica el año pasado.

El empleo, otra promesa consistente. Esto se evidencia en la tasa de desempleo que en 2024 se ubicó en 6,9%, mientras que en el 2021 alcanzó el 13,7%, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Los hogares en pobreza, por otra parte, se redujeron en un 18% tras iniciar esta administración en un 26,4%.

El Congreso fue señalado como parte de los culpables por la obtaculización en la aprobación de proyectos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Contradicciones

Las mayores contradicciones se vislumbran al contrastar el mensaje brindado en el 2024 frente a los actos ejecutados en el primer cuatrimestre del 2025.

El gobernante expresó el año anterior frente a los legisladores, ministros, embajadores e invitados especiales que el trabajo desarrollado en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (Catem) evitó un caos humanitario en medio de la crisis migratoria que azotó a Panamá con el paso de sudamericanos que se dirigían hacia Estados Unidos de manera terrestre.

Poco menos de un año después el Catem recibió 200 migrantes de origen asiático que fueron deportados por el gobierno estadounidense. El diario The New York Times publicó que Costa Rica fue demandada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violar los derechos de 81 menores de edad durante dos meses al no brindar acceso a la educación, a pediatras o a asistencia legal, según la descripción de dos niños.

Otra contradicción se evidencia en las fricciones alojadas en la relación con el sector privado en marzo del 2025. Chaves amenazó a la Uccaep con impulsar una ley para evitar que la entidad nombre a representantes patronales o empresariales en los órganos colegiados de instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La posición de Chaves se dio en respuesta al disgusto que le generó que los directivos de la CCSS, nombrados por la Unión de Cámaras, no pusieran resistencia a la posibilidad de la readjudicación de la construcción del nuevo Hospital Max Peralta, en Cartago.

Sin embargo, un año antes el presidente de la República aseguró que estaban cambiando el paradigma de la relación del Estado con el empresariado. Además, en un evento de la organización empresarial en 2023 el mandatario los calificó como propulsores de “huellas positivas y profundas”.

Pero las contradicciones no se limitan en las opiniones que realizó Chaves hacia instituciones o proyectos, también se evidencian en su propia labor. El 5 de mayo anterior señaló a instituciones como las culpables de que se careciera de logros, lo cual va en contra de su primer mensaje como presidente cuando aseguró que “jamás usaré la excusa de que este país no se puede gobernar”.

“No podría señalar que realmente el tipo de discurso está procurando rendir cuentas como tal, más bien parece que va en línea de generar empatía con ese grupo o esa población que le ha venido apoyando”, comentó Solís.

Omisiones

La gran omisión en 2025 radica en los logros alcanzados. Además, no se comunicó el estado de los proyectos que propuso en años anteriores.

En seguridad se hizo mención de la Operación Tolerancia Cero contra el crimen; sin embargo, se omitieron las medidas que se tomarán para contrarrestar los feminicidios que ya alcanzan los 15 casos al 9 de abril, esto es el doble de lo registrado en el mismo periodo el año anterior, según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial.

Asimismo, el PEN publicó que durante el primer bimestre del año murió una mujer cada cinco días por su condición de género.

José Andrés Díaz, coordinador e investigador del programa Umbral Político del Idespo-UNA, indicó en una transmisión emitida por dicha casa de estudios que el mandatario quedó debiendo en los retos que aún enfrenta la administración.

Según el investigador, un buen ejercicio democrático es mencionar “cuáles son las deudas o cuáles son todavía las acciones que no fueron satisfactorias para el mismo gobierno”.

Algunas de esas deudas que no se mencionaron son las que dieron vida al discurso de los 100 días: la venta del BCR y Bicsa -ambos incluidos en la propuesta de referéndum del 2024-, la legalización de la marihuana, pensiones de lujo, la construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca), la construcción de la marina y la terminal de cruceros en Puerto Limón y la ruta a San Carlos.

Las iniciativas vinculadas a infraestructura y renta global tuvieron protagonismo en los discursos de años anteriores, pero en la exposición más reciente no hubo actualización de los proyectos.

“Si el gobierno se muestra totalmente satisfecho con la gestión, eso es problemático porque no da pie para buscar nuevas maneras de mejorar la gestión que se está realizando”, puntualizó Díaz.

La lista de deseos del Ejecutivo se diluyó en medio de frenos en el Plenario y la Contraloría. Lo que inició como un plan ambicioso parece quedarse en intentos poco fructíferos que ya ni se mencionan.