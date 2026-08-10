Economía y Política

Desempleo juvenil en Costa Rica triplica la cifra del resto de la población y sus salarios son menores

Colegio de Ciencias Económicas solicita una política de empleo enfocada en educación dual, más redes de cuido y la transformación del INA

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El desempleo juvenil llegó al 18% en el primer trimestre de este año, casi triplicando la cifra del resto de la población, que es del 6%.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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