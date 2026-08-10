Desempleo juvenil en Costa Rica triplica la cifra del resto de la población y sus salarios son menores

El desempleo juvenil llegó al 18% en el primer trimestre de este año, casi triplicando la cifra del resto de la población, que es del 6%.

Únicamente 36 de cada 100 jóvenes entre los 15 y 24 años participan en el mercado laboral, mientras que en los demás grupos de edad es de 57 por cada 100 personas.

Otro aspecto que destaca el estudio es que el 55% gana menos que un salario mínimo, frente al 41% de otros grupos.

“Esto pasa principalmente porque muchos de los jóvenes están trabajando en la informalidad o los contratan menos de 20 horas por semana con el propósito de que los patronos no tengan que cumplir con la ley del salario mínimo”, destacó Luis Vargas Montoya, economista del Colegio.

10/08/2026 Colegio de Ciencias Económicas, Feria de empleo, en la imagen Economista Sr Luis Vargas. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Como consecuencia de esto, el ingreso por hora de la juventud es 24% menor que el del resto de la población.

Los datos evidencian que existe una deuda país con las personas que entre 15 y 24 años, afirma el Colegio de Ciencias Económicas, los cuales, demandan la necesidad de establecer una política nacional de empleo.

Esa estrategia laboral debería estar enfocada en educación dual, una mayor red de cuido y una transformación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Otro aspecto que preocupa es que 29 de cada 100 jóvenes participan en el mercado laboral, frente al 54 de otros grupos.

Además de los efectos directos que sufren las personas jóvenes, su exclusión laboral añade presiones sobre la sostenibilidad de la seguridad social y las pensiones, en un contexto de envejecimiento de la población.

Una quinta parte de la población joven: 21% son ninis (ni estudian ni trabajan).

Una posible explicación podría ser que haya muchas personas jóvenes estudiando y, por eso, no participen en el mercado laboral.

Es importante asegurar que esta cifra está muy por encima del 11% de la OCDE.

Esta no es la primera vez que el Colegio de Ciencias Económicas hace un llamado de atención en esta materia. En 2022, se alertó sobre la exclusión de la juventud en la economía, teniendo en cuenta la afectación social asociada.

La falta de oportunidades laborales para las personas jóvenes conlleva consecuencias socioeconómicas que generan preocupación como, por ejemplo, la alta participación de la juventud en el crimen organizado, lo que pone en alto riesgo sus vidas.

Las estadísticas del Observatorio de la Violencia del Poder Judicial demuestran que una cuarta parte de las víctimas de homicidios dolosos son hombres entre los 15 y 24 años.

Los datos de este estudio salen de la Encuesta Continua de Empleo del INEC en el primer trimestre y de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2025, en el marco del Día Internacional de la Juventud y de la Feria de Empleo 2026.