Dime de dónde vienes y te diré de qué te gradúas: así varía la graduación universitaria por región en Costa Rica

Las carreras de educación y ciencias económicas tienen mayor peso fuera del centro, mientras las ingenierías y la computación lo tienen en la región Central. ‘EF’ analizó los datos de los últimos cuatro años

Por Josué Alfaro

Las personas de la región Central y de la periferia se gradúan de carreras muy distintas. Así se desprende de un análisis realizado por EF, con base en los registros de graduación de las universidades públicas y privadas de Costa Rica entre 2021 y 2024: los últimos cuatro años disponibles.








