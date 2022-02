Diputada socialcristiana María Inés Solís renuncia a tres meses de dejar el cargo

La diputada sancarleña del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, presentó su renuncia como diputada de la Asamblea Legislativa.

La legisladora presentó su carta a solo tres meses de dejar su cargo, para “avanzar en su vida personal y con su carrera profesional”, según explicó en la carta que remitió a la Presidencia del Congreso.

“He asumido con responsabilidad y a tiempo completo la diputación, (pero) concretar mis nuevos proyectos profesionales no me permitirá estar estos pocos días que restan del período constitucional a tiempo completo y, por responsabilidad con Costa Rica, le cedo el espacio a una persona que lo pueda asumir con la misma responsabilidad y dedicación con que lo he hecho durante estos casi cuatro años”, añadió a través de un comunicado de prensa.

[ Así se está conformando la Asamblea Legislativa para los próximos cuatro años ]

María Inés Solís recientemente fue parte de la campaña de la candidata socialcristiana a la Presidencia, Lineth Saborío, quien quedó cuarta en los comicios de este 6 de febrero. Antes había acompañado al precandidato rojiazul Pedro Muñoz, como su jefa de campaña.

Fue vicepresidenta del Congreso en el período 2018-2019 y fue cojefa de fracción de su bancada entre 2019 y 2020.

La salida de Solís es la tercera pérdida de la fracción rojiazul en el período 2018-2022.

Antes falleció el guanacasteco Rodolfo Peña Flores, quien padeció COVID-19 y tuvo que ser sustituido por José María Guevara (exalcalde de Carrillo). Además, la josefina Shirley Díaz se separó de la bancada y se declaró diputada independiente, para luego unirse al Partido Nueva Generación (sin presencia formal en el Congreso).

El puesto de Solís debería ocuparlo Edgar Jovel Álvarez