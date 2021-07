Diputados reanudan trámite para proyecto de "Ley de contingencia eléctrica"

La planta térmica de Garabito es una de las que utiliza el ICE para generar electricidad en épocas secas. La factura del ICE por hidrocarburos para el 2013 sería de ¢122.300 millones. (Archivo GN para EF)

Los diputados reanudaron este miércoles el trámite del proyecto de "Ley de contingencia eléctrica". El caminar legislativo del plan inició en el 2011, promocionado como prioridad impostergable; empero, casi de inmediato, tropezó en la agenda legislativa y fue abandonado por Zapote.

Ahora, casi dos años después de su congelamiento el plan empezó de nuevo su caminar. La nueva encargada de dictaminarlo es la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso, pues la comisión especial que lo estudiaba feneció desde mediados del 2012 sin lograr dictaminar esa iniciativa ni la Ley General de Electricidad.

No obstante, la delegatoria a Asuntos Agropecuarios no tiene contenta a la oposición, lo cual es señal de que el mal ambiente para el plan que aún no ha cambiado del todo en el Parlamento.

Conveniencia política

El Partido Acción Ciudadana (PAC), principal opositor de la iniciativa, mantiene su tono altivo frente a la reanudación del trámite de contingencia eléctrica.

El legislador Jorge Gamboa, que representa al PAC en Asuntos Agropecuarios, levantó su voz este miércoles para reclamar que el ámbito energético no tiene ninguna relación con Asuntos Agropecuarios.

Gamboa agregó que la delegatoria a ese foro legislativo obedece a una mera estrategia política, pues en Agropecuarios el Poder Ejecutivo y el oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), gozan de una mayoría de diputados a favor para al menos lograr un dictamen de mayoría favorable para el proyecto.

"Esto amerita una revisión al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. En la comisión solo hay un diputado del PAC, otro de la Unidad Social Cristiana, y hay dos libertarios (afines al plan) y el resto son liberacionistas. Es un hecho que tienen mayoría, pero vamos a revisar el proyecto letra por letra y coma por coma", anunció el diputado.

El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, había dicho a EF que Casa Presidencial conducía la renegociación del tema energético con el sector privado y con representantes de partidos políticos.

El presidente del Congreso, Víctor Granados, dijo en ese mismo momento que de las pláticas participaba también el sector sindical del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en principio, opuestos al proyecto.

Mayor participación privada

La iniciativa de ley propone aumentar de un 15% a un 25% la participación del sector privado en la generación total de electricidad.

También dispone que los nuevos proyectos de generación privada solo podrán ser a base de energías renovables y con una capacidad máxima de generación de 30 Megavatios.

El Poder Ejecutivo anunció que el plan permitiría al país reducir la dependencia de la quema de combustibles fósiles para generar electricidad.

Según la Gerencia de Finanzas del ICE, el año pasado la entidad gastó ¢83.462 millones en la compra de hidrocarburos para poner a trabajar sus plantas de generación de electricidad con fuentes térmicas. Para el año en curso, el peso total de la factura se calcula en ¢122.300 millones, según la autónoma.

Los empresarios del sector industrial claman por una disminución en las tarifas eléctricas, que representan casi un 40% de sus gastos fijos.