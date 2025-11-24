Economía y Política

Dispositivos médicos acaparan casi la mitad de las exportaciones de bienes de Costa Rica en 2025

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Las cifras macroeconómicas del comercio exterior costarricense continúan dibujando una curva ascendente.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
exportacionesProcomerdispositivos médicoseconomía
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.