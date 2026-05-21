Economía y Política

Disputa comercial se agudiza: Panamá anuncia suspensión de venta de energía a Costa Rica

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Luego de una solicitud expresa por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que Panamá le vendiera energía eléctrica como lo ha venido haciendo por años, el presidente de ese país, José Raúl Mulino, anunció la suspensión de la venta, en medio del resurgimiento de las tensiones comerciales entre ambos países por restricciones panameñas a productos agropecuarios costarricenses.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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