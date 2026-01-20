¿Dónde crece más el empleo en empresas multinacionales? Vea cuáles sectores lideran el mercado laboral

La generación de nuevos empleos a través de las multinacionales instaladas en el país avanza hoy a un ritmo menor que en años anteriores. Mientras en 2022 se crearon 18.988 nuevos puestos de trabajo, para 2025 la cifra fue de 3.259 empleos adicionales.

Así lo reveló un análisis de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), elaborado a partir de información de más de 400 empresas atraídas por la entidad. El estudio muestra que el mayor impacto en el empleo se concentró en el sector servicios, en contraste con la industria de ciencias de la vida, que mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido.

Entre 2024 y 2025, el sector servicios registró una contracción de 1,9% en el empleo, lo que se tradujo en el cierre neto de plazas laborales. En el mismo periodo, ciencias de la vida reportó un crecimiento de 7,8%.

Marianela Urgellés, directora general de Cinde, explicó que la automatización de procesos y el comportamiento del tipo de cambio figuran entre los principales factores que han limitado la creación de empleo en el sector servicios.

Las multinacionales emplean a más de 196.000 personas en Costa Rica. (Archivo LN /Archivo LN)

Movimiento del empleo

De acuerdo con el estudio, los sectores de ciencias de la vida y manufactura sí lograron generar nuevos puestos de trabajo en 2025, con 4.544 y 907 empleos netos, respectivamente. Como resultado, ciencias de la vida cerró el año con un crecimiento de 7,8%, mientras que manufactura alcanzó una expansión de 5%.

El crecimiento interanual del empleo en ciencias de la vida fue 3,1 puntos porcentuales (p.p.) superior al del año pasado, mientras que en manufactura se creció a una tasa menor (1,3 p.p menos). Este comportamiento, según Urgellés, subraya la necesidad de que la manufactura fortalezca el talento especializado y los encadenamientos productivos para recuperar su dinamismo.

En el caso de los servicios —históricamente el principal motor de empleo dentro de las multinacionales—, la caída fue de 2.192 puestos de trabajo. El total de empleos en este sector pasó de 116.612 en 2024 a 114.420 en 2025.

Pese a esta contracción, los servicios continúan liderando la generación de empleo entre las multinacionales, seguidos por ciencias de la vida y, en tercer lugar, manufactura.

El sector de ciencias de la vida en las multinacionales está encabezado por las empresas de dispositivos médicos. (Shutterstock /Shutterstock)

El informe también señala que la reducción en el empleo del sector servicios responde a su transición hacia procesos de mayor valor agregado, a una mayor automatización y a la creciente competencia de otros países. De acuerdo con Urgellés, Colombia y México se perfilan como los principales competidores de Costa Rica, al adoptar estrategias más agresivas para la atracción de nuevos proyectos y la consolidación de operaciones.

El comportamiento del empleo evidencia una transición en la estructura productiva del país, con un mayor peso de actividades de alto valor agregado y un entorno regional cada vez más competitivo.