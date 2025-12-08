Economía y Política

¿Dónde está el trabajo formal en Costa Rica? Revisamos los datos de todos los distritos para que vea dónde ‘sobra’ y dónde ‘falta’ empleo

Seis de cada 10 salarios formales se pagan en 25 distritos de Costa Rica. En contraposición, hay sitios donde no se contabiliza ni uno para cada 100 personas en edad de trabajar

Por Josué Alfaro

El trabajo formal en Costa Rica está muy concentrado territorialmente. Los 25 distritos que disponen de la mayor cantidad de estos empleos se sitúan todos dentro del anillo central de la Gran Área Metropolitana (GAM) y acumulan hasta un 60,8% de su disponibilidad total en el país. Esto significa que apenas hay un 39,2% de puestos formales para más de 450 distritos restantes.








