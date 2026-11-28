Contar con un suministro eléctrico estable es fundamental para quienes teletrabajan. Una interrupción del servicio no solo impide mantener la conexión a internet, sino que también puede dejar sin carga los dispositivos necesarios para cumplir con la jornada laboral.

En Costa Rica, la frecuencia con la cual ocurren estos cortes varía considerablemente entre cantones. Mientras en algunos se registran apenas 2,4 interrupciones en promedio al año por abonado, en otros la cifra alcanza hasta 16,6, una diferencia que evidencia las brechas territoriales en la continuidad del servicio.

Osa y Quepos encabezan la lista de los cantones más afectados, con un promedio de 16,67 y 16,10 cortes anuales del servicio, respectivamente. Esto significa que sus habitantes enfrentan problemas con el suministro eléctrico, en promedio, más de una vez al mes, según el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026.

Las consecuencias van más allá de las dificultades para trabajar desde casa. La inestabilidad del servicio también puede afectar las actividades domésticas y el funcionamiento de los establecimientos comerciales, que dependen de la electricidad para operar con normalidad.

La situación adquiere otra dimensión al observar el desempeño competitivo de estos territorios. Los cantones con más interrupciones se encuentran entre aquellos con una competitividad limitada, lejos de alcanzar niveles destacados o altos de dinamismo de mercado.

La frecuencia de las interrupciones no es la única variable que permite evaluar la calidad del suministro eléctrico. El ICN también mide la duración de los cortes, un indicador que revela cuánto tiempo permanecen los usuarios sin electricidad.

En este rubro, Nandayure registra el promedio más alto del país, con 29,6 horas anuales sin servicio, equivalente a un día y cinco horas. Osa y Quepos también figuran entre los cantones más afectados, con alrededor de 21 horas al año sin electricidad.

Las diferencias en la continuidad del servicio eléctrico evidencian una marcada brecha de infraestructura entre cantones. (Rafael Pacheco Granados)

Más cortes eléctricos

Los cantones costeros y fronterizos predominan entre los diez territorios donde se registra la mayor frecuencia de fallas en el suministro eléctrico.

Parrita, en Puntarenas, ocupa el tercer lugar con un promedio de 14,3 cortes al año. Esto representa poco más de una suspensión mensual para sus habitantes, mientras que Nandayure, en Guanacaste, contabiliza 13,5 y Hojancha, en esa misma provincia, alcanza 12,7 interrupciones.

Corredores, también en Puntarenas, completa este grupo con un promedio de 12,43 cortes anuales.

Pero algunos cantones costeros sí logran posicionarse en el otro extremo de la tabla con la menor frecuencia de interrupciones. En Siquirres, Guácimo y Pococí la frecuencia oscila entre 2,8 y 2,9 veces al año.

Poás registra el mejor resultado del país, con apenas 2,4 cortes en promedio durante el año, una diferencia considerable frente a los territorios que encabezan la lista.

El ICN, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad, evalúa el desempeño de los cantones costarricenses a partir de seis pilares: adopción de tecnologías de información y comunicación, dinamismo de mercados, salud, instituciones, infraestructura, y habilidades y competencias.

La frecuencia y la duración de las fallas eléctricas forman parte del pilar de dinamismo de mercados, que permite observar las condiciones en las que se desarrollan las actividades productivas en cada territorio.

Más tiempo sin electricidad

Las diferencias territoriales también se reflejan en la cantidad de horas que los usuarios permanecen sin suministro. De hecho, varios de los cantones que registran más cortes eléctricos vuelven a aparecer entre los que acumulan los períodos más prolongados sin servicio.

Nandayure ocupa el primer lugar, con un promedio de 29,6 horas anuales sin electricidad. Hojancha le sigue con 22,9 horas, casi un día completo, mientras que en Parrita el tiempo acumulado alcanza las 21,4 horas.

En el extremo opuesto se encuentra Zarcero, donde los vecinos y comercios enfrentan apenas 2,78 horas de suspensión del servicio en promedio al año. Este cantón también registra la tarifa eléctrica más baja y figura entre los territorios con menor frecuencia de cortes, de acuerdo con los resultados del ICN 2026.