¿Dónde trabajan los profesionales mejor pagados en Costa Rica? Estas empresas lideran la contratación

Elegir qué estudiar en Costa Rica no solo pasa por la vocación: también por las oportunidades reales de empleo y los salarios que ofrece cada carrera.

La Radiografía Laboral 2025 del Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del Consejo Nacional de Rectores (Conare) aporta nuevos datos sobre cuáles profesiones lideran en ingresos y cuáles logran colocar al 100% de sus graduados en el mercado laboral.

El estudio se basa en una muestra efectiva de 14.057 personas graduadas de 141 disciplinas universitarias entre 2020 y 2022, provenientes de universidades públicas y privadas. Con esa base, el informe analiza la inserción laboral, los salarios promedio y las condiciones de empleo de quienes se incorporan al trabajo formal.

De acuerdo con la investigación, Ingeniería en Computadores se posiciona como la carrera con el salario promedio más alto del país, con ingresos mensuales de ¢1.758.122 reportados por sus graduados. En segundo lugar aparece Ciencias Actuariales, con un salario promedio de ¢1.677.258, seguida por Ciencias de la Computación, cuyos egresados declararon un ingreso promedio de ¢1.545.792 al mes.

Dónde están contratando a estos profesionales

El informe también identifica qué empresas concentran la contratación de talento en esas carreras mejor pagadas.

En Ingeniería en Computadores , las principales oportunidades laborales se encuentran en compañías tecnológicas multinacionales con presencia en Costa Rica, entre las que destacan Hewlett Packard Enterprise (HP), Intel y RidgeRun, que son las que reúnen a la mayor cantidad de estos especialistas.

En Ciencias Actuariales , los graduados se insertan sobre todo en entidades ligadas a seguros, servicios financieros y consultoría. El Instituto Nacional de Seguros (INS), Baker Tilly Costa Rica y Ernst & Young (EY) figuran como los principales empleadores de actuarios nacionales.

En el caso de Ciencias de la Computación , la contratación se concentra en firmas de tecnología y transformación digital como Accenture, Microsoft y Snowflake.

La Radiografía Laboral 2025 del Conare reveló cuáles son las carreras con los salarios más altos del país y cuáles son las empresas que más emplean a estos perfiles: encuentre aquí el detalle. (Carlos Cordero/Carlos Cordero)

Mayores empleadores de las carreras con 100% de empleabilidad

La Radiografía Laboral 2025 identificó las carreras que logran empleabilidad plena entre sus egresados.

Según los datos, las disciplinas de Estadística y Ciencias Actuariales, Optometría, Producción Animal, Evaluación Educativa y Terapia Ocupacional reportan una colocación laboral del 100% entre sus graduados.

En Estadística , las principales puertas de entrada al mercado laboral son Banco Promerica, BAC Credomatic y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); mientras que para Ciencias Actuariales , se repiten como mayores empleadores el INS, Baker Tilly Costa Rica y Ernst & Young (EY).

En el campo de Optometría , los graduados se colocan principalmente en cadenas y centros de salud visual como Óptica Visión, Óptica Jiménez y Doctor Max Centro de Salud.

Para Producción Animal , el estudio ubica como mayores empleadores a Walmart, Agropecuaria Los Sagitarios y la Granja Avícola Las Palmas; y en Evaluación Educativa , los profesionales encuentran trabajo principalmente en el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, el Colegio Científico de Pérez Zeledón y a la Sede de la Universidad Nacional (UNA).

Finalmente, en la carrera de Terapia Ocupacional se identifica a la CCSS, al INS y a la Asociación Génesis como los principales empleadores de estos profesionales.

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