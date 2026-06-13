Economía y Política

¿Dónde trabajan los profesionales mejor pagados en Costa Rica? Estas empresas lideran la contratación

La Radiografía Laboral 2025 del Conare reveló cuáles son las carreras con los salarios más altos del país y cuáles son las empresas que más emplean a estos perfiles: encuentre aquí el detalle

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Por Redacción EF

Elegir qué estudiar en Costa Rica no solo pasa por la vocación: también por las oportunidades reales de empleo y los salarios que ofrece cada carrera.








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Redacción EF

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