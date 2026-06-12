Estas son las profesiones con mejor y peor salario en Costa Rica; vea los ingresos de 141 carreras

Más de 45 disciplinas profesionales registran un salario promedio superior al millón de colones mensuales. Las áreas de ingeniería, ciencias básicas y computación encabezan la lista de las carreras mejor remuneradas del país.

Así lo dio a conocer el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del Consejo Nacional de Rectores (Conare) mediante la Radiografía Laboral 2025.

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El estudio se basó en una muestra efectiva de 14.057 personas graduadas de 141 disciplinas universitarias entre 2020 y 2022, provenientes tanto de centros de educación superior públicos como privados. La investigación, realizada en 2025, permitió analizar su inserción en el mercado laboral costarricense, así como los salarios y las condiciones de empleo de los profesionales recién incorporados al mundo del trabajo.

En esta edición sobresale Ingeniería en Computadores como la disciplina con el salario promedio más alto del país, alcanzando los ¢1.758.122 mensuales. Le siguen Ciencias Actuariales, con un promedio de ¢1.677.258, y Ciencias de la Computación, cuyos graduados reportan ingresos promedio de ¢1.545.792 al mes.

Pero la radiografía laboral también expone el otro extremo de la balanza salarial. Entre las disciplinas con menores ingresos promedio destacan las artes, un sector históricamente marcado por mayores desafíos de empleabilidad y remuneración. Danza registra un salario promedio de ¢532.829, mientras que Artes Dramáticas alcanza los ¢560.546 mensuales.

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La mayoría de ingenierías devengan un salario mensual mayor al millón de colones. (Shutterstock/Shutterstock)

Salario de los profesionales

Además de las disciplinas que encabezan el podio de los mejores ingresos, Medicina figura entre las carreras con mayor remuneración del país, con un salario promedio mensual de ¢1.484.253.

Ingeniería de Materiales ocupa el quinto puesto con un monto promedio de ¢1.447.191. De hecho, el comportamiento salarial de las ingenierías evidencia una tendencia clara: la gran mayoría de estas especialidades supera el umbral del millón de colones por mes. Apenas cuatro disciplinas se mantienen por debajo de esa cifra: Ingeniería Topográfica (¢753.688), Ingeniería de Alimentos (¢955.821), Ingeniería Ambiental (¢989.507) e Ingeniería Agroindustrial (¢924.875).

En la parte baja de la tabla convergen principalmente profesiones vinculadas con las Ciencias Sociales, la Educación, algunas áreas de la Salud y las Artes. Historia registra un salario promedio de ¢597.143, Terapia Física de ¢575.654 y Enseñanza de la Filosofía de ¢572.993, ubicándose entre las disciplinas con menores ingresos promedio dentro de las 141 carreras analizadas por la Radiografía Laboral 2025.

Empleadores de las carreras mejor pagadas

Los profesionales graduados en Ingeniería en Computadores encuentran sus principales oportunidades laborales en empresas tecnológicas de alcance global. Hewlett Packard Enterprise (HP), Intel y RidgeRun destacan como los empleadores que concentran una mayor cantidad de estos especialistas.

En Ciencias Actuariales, por su parte, los principales empleadores son: Instituto Nacional de Seguros (INS), Baker Tilly Costa Rica y Ernst & Young (EY).

Mientras tanto, quienes se graduaron en Ciencias de la Computación se posicionan principalmente en compañías líderes de tecnología y transformación digital como Accenture, Microsoft y Snowflake.

Más allá de los salarios, el estudio también arroja luz sobre uno de los indicadores más codiciados por quienes eligen una carrera universitaria: la empleabilidad. Los resultados muestran que Estadística y Ciencias Actuariales, Optometría, Producción Animal, Evaluación Educativa y Terapia Ocupacional integran el exclusivo grupo de disciplinas que alcanzan una colocación laboral del 100% entre sus graduados.

Todas las carreras que integran este selecto grupo superan el millón de colones de salario promedio mensual, una señal de que la especialización en áreas estratégicas continúa siendo uno de los factores más determinantes para acceder a mejores oportunidades laborales.

Según las respuestas brindadas por los graduados al Conare y al OLAP, los principales empleadores son los siguientes:

Estadística

Banco Promerica.

BAC Credomatic.

CCSS.

Ciencias Actuariales

INS.

Baker Tilly Costa Rica.

Ernst & Young (EY).

Optometría

Óptica Visión.

Óptica Jiménez.

Doctor Max Centro de Salud.

Producción Animal

Walmart.

Agropecuaria Los Sagitarios.

Granja Avícola Las Palmas.

Evaluación Educativa

Ministerio de Educación Pública (MEP).

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón.

Colegio Científico de Pérez Zeledón.

Sede de la Universidad Nacional (UNA).

Terapia Ocupacional

CCSS.

INS.

Asociación Génesis.

Los resultados del estudio reflejan una tendencia clara en el mercado laboral costarricense: las disciplinas vinculadas con la tecnología, el análisis de datos, las ciencias aplicadas y algunos campos especializados de la salud mantienen una alta demanda por parte de los empleadores.

Aunque el salario no es el único factor a considerar al elegir una carrera universitaria, la Radiografía Laboral 2025 evidencia cuáles son las áreas que actualmente ofrecen mejores perspectivas de ingreso y mayores oportunidades de inserción profesional.