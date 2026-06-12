Economía y Política

Estas son las profesiones con mejor y peor salario en Costa Rica; vea los ingresos de 141 carreras

La Radiografía Laboral 2025 del Conare revela cuáles son las carreras con los salarios más altos del país y las disciplinas que alcanzan una inserción laboral del 100%

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Más de 45 disciplinas profesionales registran un salario promedio superior al millón de colones mensuales. Las áreas de ingeniería, ciencias básicas y computación encabezan la lista de las carreras mejor remuneradas del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.