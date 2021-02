“Lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue eliminar toda referencia de impuestos a las empresas y a los no residentes y concentrarse únicamente en la renta global de las personas físicas, manteniendo la dualidad de las bases, o sea, las rentas de capital siguen como hasta ahora, pagando el 15%. Luego, aunque no hacía falta y ante tanta noticia falsa al respecto, el proyecto aclara que las zonas francas no están gravadas” manifestó Francisco Villalobos, socio de ICS.