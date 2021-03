“Lo recomendable es contar con un ‘panel de control’ de los deberes formales. Aunque uno no tenga que pagar, sí debe declarar o darse de baja en el sistema. Frecuentemente nos encontramos con contribuyentes que por haber dejado de realizar una actividad, por ejemplo, por haberse empleado o por asumir un cargo público, no se desincriben y no presentan sus declaraciones y por ello son sancionados”, explicó Villalobos.