Economía y Política

El chavismo se enfrentará a su propia dispersión en las elecciones del 2026

El grupo afín a Rodrigo Chaves se encamina a unas elecciones con varias opciones que podrían representarlo y robarse votos entre sí. La fragmentación oficialista podría diluir la popularidad del mandatario y los votos de un electorado que todavía no se casa con nadie

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

El chavismo —la masa que respalda al presidente Rodrigo Chaves y que podría estar anuente a votar por la continuidad de su proyecto político— se enfrentará a una situación muy extraña en las elecciones de este 2026: la dispersión de sus opciones de voto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Rodrigo ChavesChavismoEleccionesElecciones 2026PPSOLaura Fernández
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.