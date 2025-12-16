Economía y Política

El Congreso entra en su recta final en medio de la discusión sobre la inmunidad de Chaves y proyectos clave

Diputados intentan resolver discusiones clave —incluida la inmunidad del Presidente— mientras avanza el cierre del periodo y se agota el tiempo para aprobar iniciativas.

Por Tatiana Soto Morales

La Asamblea Legislativa entra en la recta final de sus labores del 2025, a pocos meses de cerrar el cuatrienio que mantuvo a los diputados en sus curules. Con el tiempo en contra, el Congreso encara una carrera contrarreloj en la que las discusiones y votaciones se acumulan.








