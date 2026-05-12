Economía y Política

El consumo interno y el turismo internacional reactivan la dinámica de los servicios en Costa Rica

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Por Redacción EF

La industria de servicios en Costa Rica mostró un desempeño sólido al cierre del primer trimestre de 2026, alcanzando un crecimiento interanual del 4,0% en marzo.








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Redacción EF

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