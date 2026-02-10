Economía y Política

El “delivery” vence a la despensa: ticos sacrifican la calidad del supermercado pero no la comodidad de comer fuera

Por Redacción EF

En la economía del hogar costarricense, la conveniencia ha ganado una batalla histórica contra la tradición. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 revelan una paradoja de consumo: mientras las familias recortaron drásticamente su compra de alimentos para cocinar en casa, aumentaron su gasto real en restaurantes y servicios de comida.








Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

