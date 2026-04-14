Economía y Política

El “manual de Trump” es “peligroso” para la prensa en América Latina, dice el director de RSF

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Por AFP

El director general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Thibaut Bruttin, advirtió del “peligro” que representa para el periodismo en América Latina el que varios presidentes sigan el “manual” de Donald Trump, “hostil” con la prensa.








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