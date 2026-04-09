Economía y Política

El mapa de la exportación de Costa Rica en 2025: Asia pisa el acelerador y Norteamérica consolida su hegemonía

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Por Redacción EF

Costa Rica cerró el año 2025 con un hito histórico en su comercio exterior. Las exportaciones totales alcanzaron los $35.243 millones (bienes y servicios, sin viajes), lo que representa un crecimiento del 11% respecto al periodo anterior.








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Redacción EF

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