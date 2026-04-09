El mapa de la exportación de Costa Rica en 2025: Asia pisa el acelerador y Norteamérica consolida su hegemonía

Costa Rica cerró el año 2025 con un hito histórico en su comercio exterior. Las exportaciones totales alcanzaron los $35.243 millones (bienes y servicios, sin viajes), lo que representa un crecimiento del 11% respecto al periodo anterior.

Sin embargo, más allá de la cifra global, el verdadero análisis reside en el comportamiento de los destinos: mientras los mercados tradicionales se mantienen sólidos, nuevas regiones comienzan a ganar un protagonismo acelerado.

América del Norte: El socio de los $11.000 millones

América del Norte reafirmó su posición como el principal aliado comercial del país. Con una participación del 50% del mercado total de bienes, esta región recibió exportaciones por un valor de $11.248 millones.

A pesar de ser un mercado maduro, no muestra signos de estancamiento, registrando una variación positiva del +13% (+$1.324 millones).

Este dinamismo es impulsado en gran medida por la alta demanda de dispositivos médicos, el principal producto de exportación del país.

Costa Rica cerró el año 2025 con un hito histórico en su comercio exterior. Las exportaciones totales alcanzaron los $35.243 millones, lo que representa un crecimiento del 11% respecto al periodo anterior. (Alonso Tenorio)

El despertar de Asia y el vigor europeo

Si bien Norteamérica domina en volumen, Asia se posiciona como el mercado de mayor dinamismo porcentual.

En el 2025, las ventas hacia el continente asiático crecieron un impresionante 39%, sumando $409 millones adicionales para un total de $1.465 millones.

Aunque actualmente representa solo el 6% de la participación total, su ritmo de crecimiento sugiere un cambio estratégico en la diversificación de destinos.

Por su parte, Europa se mantiene como el segundo mercado más importante en volumen (21% de participación), con envíos que sumaron $4.848 millones y un crecimiento robusto del 18%.

Desempeño por región en bienes (variación 2024-2025)

Región Monto (Millones) Variación % Participación América del Norte $11.248 +13% 50% Europa $4.848 +18% 21% América Central $3.904 +7% 17% Asia $1.465 +39% 6% Caribe $630 +3% 3% América del Sur $429 -7% 2%

Contrastes regionales: El desafío del Sur

No todo el mapa muestra signos positivos. América del Sur destaca como la única región con un retroceso en el desempeño exportador, registrando una caída del -7% (-$30 millones).

Asimismo, el Caribe y América Central muestran crecimientos más moderados, del 3% y 7% respectivamente, quedando por debajo del promedio nacional de crecimiento de bienes (14%).

Un modelo sofisticado y resiliente

El éxito de esta distribución geográfica se apoya en una oferta exportable que ha sabido evolucionar. Hoy, los dispositivos médicos lideran con un 31% del total, seguidos por sectores intensivos en conocimiento como los servicios empresariales (21%) y las TIC (8%).

“Hoy, manufactura avanzada, servicios intensivos en conocimiento y el sector agrícola sostienen un modelo exportador más sofisticado, resiliente y con mayor generación de oportunidades”, destacó Laura López, gerente general de Procomer, en un comunicado de prensa.

Con un desempeño que supera a pares de la OCDE como México (+7%) y Chile (+9%), Costa Rica encara el 2026 con el reto de mantener el ritmo en sus mercados consolidados mientras aprovecha el impulso vertical que ha demostrado el mercado asiático.