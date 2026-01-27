Economía y Política

El mapa del poder: los cantones que definieron las últimas tres presidencias en Costa Rica

Solís, Alvarado y Chaves avanzaron a segunda ronda con apoyos limitados y concentrados territorialmente. Los patrones son identificables y podrían incidir en las nuevas elecciones

Por Josué Alfaro

Los últimos tres presidentes de la República ganaron las elecciones en segunda ronda y, para lograrlo, los apoyos que recibieron en territorios específicos del país fueron determinantes: sin esos respaldos concentrados, ninguno habría logrado siquiera llegar a la fase de ‘desempate’.








