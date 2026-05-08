Economía y Política

El “No Trabajo” ya suma casi 2 millones de personas en Costa Rica

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Por Redacción EF

La cifra es contundente: 1,97 millones de personas en Costa Rica se encuentran actualmente fuera de la fuerza de trabajo. Este grupo, que no está ni ocupado ni buscando empleo activamente, registró un incremento interanual de 118.000 personas al cierre del primer trimestre de 2026.








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Redacción EF

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