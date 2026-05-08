El “No Trabajo” ya suma casi 2 millones de personas en Costa Rica

La cifra es contundente: 1,97 millones de personas en Costa Rica se encuentran actualmente fuera de la fuerza de trabajo. Este grupo, que no está ni ocupado ni buscando empleo activamente, registró un incremento interanual de 118.000 personas al cierre del primer trimestre de 2026.

Lo que a simple vista podría interpretarse como una decisión personal, esconde una compleja red de barreras estructurales. De la totalidad de esta población inactiva, el 97,5% (1,92 millones de personas) declaró no estar disponible para trabajar por razones que van más allá de la simple voluntad.

Actualmente, hay 1,25 millones de mujeres fuera de la fuerza de trabajo, frente a 717.000 hombres. (Mayela López/Mayela López / La Nación.)

El peso de los cuidados y el género

El informe de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC pone de relieve una brecha de género que se ensancha. De las personas que salieron del mercado laboral en el último año, 79.000 son mujeres. Actualmente, hay 1,25 millones de mujeres fuera de la fuerza de trabajo, frente a 717.000 hombres.

Al analizar las causas de esta inactividad, los datos son reveladores:

Obligaciones familiares: El 30,5% de quienes no están disponibles para trabajar citan el cuido de niños, adultos mayores o labores del hogar como el motivo principal.

El de quienes no están disponibles para trabajar citan el cuido de niños, adultos mayores o labores del hogar como el motivo principal. Limitaciones de edad: Un 25,9% se encuentra fuera por vejez o jubilación.

Un se encuentra fuera por vejez o jubilación. Razones personales: El 20,1% señala estudios o viajes programados.

El señala estudios o viajes programados. Salud y discapacidad: El 12,2% padece alguna condición médica que les impide laborar.

El laberinto de la informalidad y la rigidez laboral

Para quienes logran insertarse en el mercado, la calidad del empleo sigue siendo un reto mayúsculo. La tasa de empleo informal se mantiene en un 38,2%. Sin embargo, la cifra es dramática para los trabajadores independientes, donde el 85,4% labora en la informalidad.

Por otro lado, la modernización de las jornadas parece haberse estancado. A pesar del auge tecnológico, solo el 9,1% de la población asalariada nacional realiza teletrabajo (145.000 personas). Esta falta de flexibilidad podría estar contribuyendo a que miles de personas —especialmente aquellas con responsabilidades de cuido— no encuentren un lugar en la economía formal.

Radiografía de la Inactividad (Ene-Mar 2026)

Indicador Total Nacional Hombres Mujeres Fuera de la fuerza de trabajo 1,97 millones 717.000 1,25 millones Tasa de no participación 45,9% 33,4% 58,4% Aumento anual (personas) +118.000 +39.000* +79.000

*Dato derivado de la diferencia entre el total nacional y el incremento femenino mencionado en la fuente.

La tasa de no participación femenina alcanzó un preocupante 58,4%, un incremento de 3,0 puntos porcentuales respecto al año anterior. Estas cifras sugieren que el país no solo enfrenta un reto de creación de empleo, sino una necesidad urgente de políticas de Red de Cuido y flexibilidad laboral que permitan reincorporar a casi la mitad de su población en edad de trabajar a la vida productiva formal.