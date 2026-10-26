Economía y Política

El origen familiar pesa en las notas: la brecha que se esconde detrás de los colegios públicos y los privados

Un análisis de ‘EF’ con datos de PISA 2025 encontró diferencias de decenas de puntos en ciencias, matemática y lectura asociadas con libros disponibles en el hogar y expectativas educativas familiares. Las brechas aparecen incluso entre estudiantes del mismo sector y ayudan a comprender por qué colegios públicos y privados obtienen resultados tan distintos

Por Josué Alfaro

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Los estudiantes de colegios privados obtienen mejores resultados que los de centros públicos en Costa Rica. En las pruebas PISA 2025, la diferencia superó los 70 puntos en ciencias, matemática y lectura: una ventaja considerable que, sin embargo, oculta condiciones familiares distintas.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.