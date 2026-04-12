Economía y Política

El país de Centroamérica con menor tasa de fecundidad

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Por Mathew Chaves

La dinámica demográfica en Centroamérica define el tamaño de la población y su distribución por edades, donde la tasa global de fecundidad mide el número promedio de hijos por mujer y permite estimar el ritmo de crecimiento de habitantes en cada país.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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