El país de Centroamérica con menor tasa de fecundidad

La dinámica demográfica en Centroamérica define el tamaño de la población y su distribución por edades, donde la tasa global de fecundidad mide el número promedio de hijos por mujer y permite estimar el ritmo de crecimiento de habitantes en cada país.

La tasa de reemplazo se ubica en 2,1 hijos por mujer y establece el nivel necesario para mantener estable la población en el tiempo, un punto de referencia que permite analizar si una economía crece por nacimientos o depende de la migración.

Los datos del Observatorio Demográfico 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestran que varios países de la región se ubican por debajo de ese umbral, lo que indica cambios en la estructura poblacional del istmo.

Costa Rica registra la menor tasa global de fecundidad en Centroamérica con 1,32 hijos por mujer en 2024, una cifra que se ubica por debajo del nivel de reemplazo y que confirma una reducción sostenida en los nacimientos.

Esta cifra contrasta drásticamente con el resto del istmo. Mientras que Panamá se mantiene justo en el umbral de reemplazo con 2,1 hijos por mujer, países como Guatemala aún registra tasas cercanas a 2,2, lo que evidencia que Costa Rica atraviesa una transición demográfica mucho más acelerada y profunda que sus vecinos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó 45.821 nacimientos en 2024, una cifra que se redujo frente a más de 70.000 anuales registrados a inicios de la década de 2010, lo que confirma una caída sostenida en este indicador.

La misma institución muestra que la tasa bruta de natalidad bajó de 15,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2010 a 8,9 por cada 1.000 en los últimos años, lo que refleja un cambio estructural en la dinámica poblacional del país.

La reducción de nacimientos en Costa Rica se refleja en las estadísticas del INEC durante la última década. (Marcela_Bertozzi)

La menor cantidad de nacimientos reduce el tamaño de las generaciones que ingresan al sistema educativo, lo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha reflejado en una caída en la matrícula en primaria en los últimos años.

El mercado laboral recibe ese cambio con una menor entrada de personas en edad de trabajar en el mediano plazo, lo que modifica la disponibilidad de mano de obra dentro de la economía.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) señala que el crecimiento potencial de la economía depende de factores como la productividad y la cantidad de trabajadores, lo que vincula la dinámica demográfica con el desempeño económico.

El sistema de pensiones enfrenta una presión directa, ya que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) proyecta un aumento en la relación entre personas jubiladas y personas cotizantes en las próximas décadas.

La Caja indicó en sus evaluaciones actuariales que el envejecimiento poblacional incrementa el gasto en pensiones y en servicios de salud, lo que requiere ajustes en el financiamiento del sistema.

“Los ingresos por contribuciones no son suficientes para hacer frente al gasto de pensiones” — Estudio actuarial de la CCSS en 2024.

El envejecimiento poblacional incrementa la demanda de servicios de salud y pensiones. (Shutterstock)

El gasto en salud aumenta con la edad de la población, ya que las personas mayores requieren más consultas, tratamientos y atención médica continua dentro del sistema público.

El transporte público también recibe un impacto, debido a que una mayor proporción de personas adultas mayores accede a tarifas diferenciadas o completamente subsidiadas por los pasajeros menores de 65 años, lo que modifica la estructura de ingresos del sistema.

La Cepal señala que la baja fecundidad se relaciona con factores como la participación laboral, el acceso a educación y los cambios en la formación de los hogares, lo que influye en la decisión de tener hijos.

El país enfrenta un escenario donde el crecimiento de la población depende menos de nacimientos y más de la integración de las personas al mercado laboral formal.

La economía requiere mayor productividad por trabajador, ya que una menor cantidad de personas en edad laboral debe sostener el crecimiento económico y el financiamiento del Estado.

Para mitigar este déficit de capital humano, el país se ve obligado a explorar dos vías críticas: la automatización intensiva de procesos para suplir la mano de obra ausente y la implementación de políticas migratorias modernas que faciliten la atracción de talento extranjero calificado, asegurando que la innovación no se detenga por falta de relevo generacional.

La tasa de fecundidad se convierte en un indicador que conecta la demografía con empleo, pensiones y gasto público, y define la forma en que Costa Rica organiza su desarrollo en el largo plazo.