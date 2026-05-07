Economía y Política

El PLN cierra la puerta a nuevos tratados comerciales: “Hace falta más apoyo al productor”

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Por Sergio Morales Chavarría

La política actual tiene claras diferencias con respecto a cómo era hace unos 20 años o más. La nueva conformación de la Asamblea Legislativa es un ejemplo de eso y la evidencia es que uno de los partidos políticos que ha tenido más diputados en la historia, tendrá estos cuatro años una minoría de 17 curules.








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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

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