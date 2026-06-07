Economía y Política

El regreso de la electricidad verde: Costa Rica recuperó el 98%, pero el modelo ya mostró sus grietas

Luego de dos años marcados por sequías, plantas térmicas e importaciones de electricidad, Costa Rica recuperó su generación casi totalmente renovable. Aun así, la experiencia de 2023 y 2024 expuso la fragilidad de un sistema dependiente de las lluvias

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Por Josué Alfaro

Costa Rica volvió a registrar en 2025 una generación eléctrica casi 100% renovable. Pero el regreso ocurrió meses después de que el país enfrentó sequías, temor a racionamientos y un fuerte repunte del uso de plantas térmicas que expuso la fragilidad del modelo eléctrico nacional.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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