El rompecabezas del 1.° de mayo: ¿un tercer mandato de Rodrigo Arias en el Congreso? la oposición tiene la última palabra

Los 19 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) anunciaron que respaldarán a Rodrigo Arias, quien busca un tercer período consecutivo como presidente legislativo a partir del próximo 1.° de mayo. Pese a contar con el apoyo de la bancada más numerosa del actual plenario, aún necesita al menos 10 votos para mantenerse en el cargo y la tarea pinta complicada.

Arias debe “conquistar” a una decena de legisladores para que avalen su postulación, para alcanzar el mínimo necesario para mantenerse en el puesto. El diputado comentó que apelará a la “base sólida” del PLN para lograr el apoyo necesario y que iniciará el proceso de negociación con otras agrupaciones para ese fin.

“Mi compromiso es trabajar por la institucionalidad del país, por el respeto a la legalidad, al estado de derecho, a la división de poderes que debe existir, esa es la meta principal. Otro de los puntos importantes es la agenda de seguridad”, dijo Arias cuando fue oficializado como candidato a la presidencia legislativa.

Para resultar electo, el candidato requiere del apoyo de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Si asisten los 57 diputados, para salir electo en la primera votación se necesitan 29 votos; en los últimos dos años, Arias obtuvo una amplía mayoría. (Despacho Rodrigo Arias)

El año pasado, el liberacionista amarró el triunfo con 44 votos, superando al liberal Gilberto Campos y la frenteamplista Rocío Alfaro. En esta ocasión, el también liberacionista Gilbert Jiménez propuso su candidatura y afirmó que si Arias no logra los votos, él postulará de nuevo su nombre.

Durante los últimos dos periodos como presidente legislativo, el estilo de Arias ha sido de “pacificador” y ha sacado a relucir su experiencia política para liderar al plenario y manejar un tono conciliador para tratar de tender puentes de diálogo con el poder Ejecutivo, en un entorno más que complejo. Incluso, el año pasado, el presidente Rodrigo Chaves pidió a la fracción oficialista que apoyara la candidatura del verdiblanco.

Hasta el momento, Francisco Antonio Pacheco ha sido el diputado que más tiempo se mantuvo como presidente legislativo. Lo hizo por cuatro años consecutivos, en el segundo gobierno de Oscar Arias.

Movimientos calculados

A diferencia de los años previos, en esta oportunidad no se ve unanimidad para impulsar a una figura hacia la presidencia legislativa. En esta ocasión únicamente la candidatura de Arias está confirmada, pero agrupaciones como la Unidad Social Cristiana (PUSC) han mostrado interés en competir por la presidencia legislativa.

La misma fracción aún está indecisa sobre a quién apoyarán de cara al 1.° de mayo. No obstante, el líder de la bancada, Alejandro Pacheco dijo que quienes mostraron interés en ocupar el cargo “tienen la capacidad para ocupar cualquier puesto en el directorio legislativo”.

Es claro que en esta ocasión los movimientos de las fracciones son mucho más calculados que en periodos anteriores y hay dos razones principales: la primera es que se acercan las elecciones presidenciales. En 2026 se elegirá un nuevo presidente y desde ya las bancadas empiezan a mover sus fichas con cautela, tomando en cuenta la importancia que puede tener para su futuro político ocupar alguna de las plazas del directorio legislativo.

Otro de los motivos es que las bancadas quieran un cambio de timón en la presidencia legislativa y ahora tengan intereses distintos a los de años anteriores.

“Las fracciones ya no se están enfocando solamente en temas. Ya pasó la curva de aprendizaje y se evidencia que quieren los puestos del directorio legislativo porque entendieron la importancia que tienen. Vemos que la negociación está muy enfocada en personas”, consideró Kattia Benavides, analista legislativa.

Apoyo y negociaciones

Al igual que el periodo anterior, el Frente Amplio dejó claro que no respaldarán un tercer periodo de Arias pues no están conformes con los proyectos que ha respaldado, por ejemplo el de jornadas 4x3. Los frenteamplistas están en “disposición de dar sus votos para conformar un Directorio Legislativo de oposición que sepa tender puentes de diálogo”.

“Se decidió así porque consideramos que don Rodrigo claramente no ha sido representante de las posturas de oposición frente a un gobierno autoritario”, señaló el diputado Antonio Ortega, jefe de fracción a.i. La agrupación confirmó que evitarán el voto nulo el cual puede sumarse al aspirante con más votos.

Desde la fracción del partido de gobierno, Progreso Social Democrático, indicaron que aún no han tomado una decisión sobre a quién apoyarán para el cargo y dependerá de la negociación. Actualmente la bancada tiene a Manuel Morales en la segunda secretaría.

De igual forma el Liberal Progresista no tiene una posición definida en este momento. “El panorama puede cambiar mucho de aquí a esa fecha”, externó Eliecer Feinzaig, líder de los liberales.

En el caso de Nueva República no emitió criterio al cierre de edición.

El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, ha tratado de mantener una tendencia de diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. (Aarón Sequeira)

¿Se va si no lo reeligen?

En caso de que Rodrigo Arias no sea elegido por tercera vez como presidente legislativo, dejaría su curul ya que no se ve como un diputado de oposición y que “tiene muchas cosas que hacer en su vida privada”; estas declaraciones las dio al medio CRHoy.com y fueron publicadas a inicio de este año. El Financiero le consultó al diputado si mantiene esa postura, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

Aún es pronto para que el panorama esté definido, no obstante, después de Semana Santa quedará un mes exacto para la elección, por lo que el tema del directorio legislativo estará pendiente de los movimientos.. Las negociaciones volverán después de Semana Santa, será una lucha de fuerzas políticas y movimientos estratégicos; un rompecabezas político en el cualquier cosa puede pasar.