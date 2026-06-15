Economía y Política

El salario de Rodrigo Chaves: ahora gana más que cuando era presidente, pero menos que Laura Fernández

El expresidente Chaves se quedó en el Poder Ejecutivo. Ahora comanda dos ministerios y hizo recibe un mejor salario del que tenía como mandatario: cobra ¢1 millón más al mes

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Por Josué Alfaro

Rodrigo Chaves regresó al Poder Ejecutivo con una situación salarial atípica. Hoy gana más como ministro de gobierno de lo que recibió durante sus cuatro años en su condición de presidente de la República.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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