Elecciones 2026: Use el ‘votómetro’ del PEN y vea con cuáles candidaturas es más afín

El Programa Estado de la Nación (PEN) actualizó su ‘votómetro’‘: una herramienta que publica cada cuatro años, de cara a las elecciones presidenciales, y en la cual usted puede responder a un cuestionario y comparar su nivel de afinidad con los candidatos y las candidatas a gobernar el país.

El cuestionario propone 30 planteamientos en cinco áreas específicas: ambiente, convivencia, políticas públicas, sistema político y valores y derechos. El usuario únicamente tiene que contestar si está “a favor” o “en contra” de cada uno de ellos.

El “votómetro” es parte de un proyecto más grande que desarrolla el PEN, llamado VotemosCR.com. En esa página web, el think tank académico publica análisis e investigaciones sobre el proceso electoral que, según dice, buscan promocionar “un voto informado”.

En esa página, el PEN agrega periódicamente datos detallados sobre los aspirantes, sobre sus propuestas y sobre el contexto político del país.

El votómetro es elaborado cada cuatro años por el Programa Estado de la Nación, con base en una serie de planteamientos y respuestas de los candidatos. (Alonso Tenorio)

‘Comparar valores’

Según señaló el PEN al comunicar la actualización de la herramienta, el votómetro busca que la población compare “sus valores y preferencias” con las respuestas de los postulantes presidenciales, “facilitando la identificación de las propuestas más alineadas con sus intereses”.

“Su propósito es incentivar un voto más informado y consciente, ayudando a la ciudadanía a conocer de manera sencilla las posiciones de las diferentes candidaturas”, puntualizó la entidad.

Para llenar el cuestionario y obtener sus resultados, el usuario únicamente tiene que dirigirse al sitio: votometro.votemoscr.com .

Las respuestas que coloque en el cuestionario se manejarán de forma anónima y únicamente se emplearán para fines académicos, según el centro de investigación. Usted no tendrá que colocar su nombre o ninguna identificación personal; únicamente, se le pedirán datos generales como su edad, su provincia de residencia y similares.

Los resultados son solo una referencia. A fin de cuentas, hay cuestiones que pueden tener más peso que otro para la persona que responde cada interrogante.

Los 3,7 millones de votantes en Costa Rica podrán elegir entre 20 opciones para la Presidencia de la República: el segundo número más alto en la historia. (Mayela López)

Las preguntas

A continuación, le mostramos todo el cuestionario que planteó este 2025 el PEN .

Esta es la distribución por área temática:

Políticas publicas

Vender el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Cerrar las empresas que no pagan las cuotas a la Caja (CCSS) por más de seis meses. Aumentar el presupuesto de la educación pública. Permitir que cada persona elija su seguro de salud, sin obligación de afiliarse a la Caja (CCSS). Que las personas tengan las armas de fuego que quieran sin límites establecidos por el Estado.

Convivencia

Permitir que el gobierno limite salir de noche (toque de queda) para mejorar la seguridad. Que el Presidente de la República tenga más poder de encarcelar personas para combatir la inseguridad. Que el Presidente de la República tenga control total sobre las policías del país. Castigar con más dureza a las personas que cometen delitos. Sancionar a medios de comunicación que difundan noticias falsas (fake news).

Valores y derechos

Permitir el aborto en casos de violación. Que la religión católica sea la oficial del Estado costarricense. Impartir clases de educación sexual en colegios. Permitir la muerte asistida en pacientes con enfermedades terminales (eutanasia). Legalizar la venta de marihuana para consumo recreativo. Prohibir las corridas de toros por maltrato animal.

Sistema político

Facilitar el despido de funcionarios(as) públicos que brinden un servicio ineficiente. Cerrar instituciones públicas ineficientes. Que la ciudadanía destituya diputados(as) por mala gestión. Que el Presidente de la República destituya a jueces que no hacen bien su trabajo. Eliminar la posibilidad de que empleados(as) públicos negocien condiciones laborales específica (convenciones colectivas). Destituir al Presidente de la República por faltas muy graves. Poner tiempo límite para que diputados(as) aprueben leyes. Permitir la reelección continua y sin límite de veces del Presidente de la República. Reformar la Constitución Política mediante una Asamblea Constituyente.

Ambiente