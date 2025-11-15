Economía y Política

Elecciones 2026: Use el ‘votómetro’ del PEN y vea con cuáles candidaturas es más afín

El ‘votómetro’ del Programa Estado de la Nación le presenta 30 planteamientos para que decida si está “a favor” o “en contra”. A partir de sus respuestas, le muestra su nivel de afinidad con cada candidatura

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

El Programa Estado de la Nación (PEN) actualizó su ‘votómetro’‘: una herramienta que publica cada cuatro años, de cara a las elecciones presidenciales, y en la cual usted puede responder a un cuestionario y comparar su nivel de afinidad con los candidatos y las candidatas a gobernar el país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Elecciones 2026EleccionesPENVotómetro
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.