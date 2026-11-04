Economía y Política

Empresa de servicios en Zona Franca reduce su compromiso de empleo por los altos costos operativos en Costa Rica

La competencia de empresas en India y Filipinas figura entre los factores detrás de la decisión

Por Tatiana Soto Morales

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Los menores costos operativos y las estructuras salariales de países del Sudeste Asiático figuran entre los factores que explican por qué algunas empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas en Costa Rica han reducido sus compromisos de generación de empleo.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.