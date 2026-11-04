Empresa de servicios en Zona Franca reduce su compromiso de empleo por los altos costos operativos en Costa Rica

Los menores costos operativos y las estructuras salariales de países del Sudeste Asiático figuran entre los factores que explican por qué algunas empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas en Costa Rica han reducido sus compromisos de generación de empleo.

TTEC Customer Management Costa Rica, firma de la insdutria de servicios, es el caso más reciente. La compañía solicitó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) una disminución de su compromiso de empleo, al alegar que enfrenta “una creciente presión competitiva en el mercado internacional”, principalmente por parte de empresas ubicadas en India y Filipinas.

Según la empresa ante las autoridades, en esos mercados “los costos operativos y las estructuras salariales son significativamente más económicos para la compañía que aquellos pagados en Costa Rica”. Esta diferencia, añadió la firma, “ha generado una desventaja estructural significativa” que ha afectado directamente su capacidad para retener contratos internacionales y atraer nuevos clientes.

Ante este panorama, TTEC realizó un recorte parcial de su personal y solicitó fijar en 45 trabajadores su nivel mínimo de empleo, según consta en el acuerdo ejecutivo ACU-RZF-0017-2026-Comex.

El documento no precisa cuántas personas integraban la planilla antes del ajuste. Sin embargo, el acuerdo ejecutivo N.º 067-2007, mediante el cual se le autorizó a operar bajo el régimen en 2007, establecía un mínimo de 111 trabajadores.

TTEC se suma así a otras 38 empresas acogidas al Régimen de Zona Franca que, en los últimos tres años, solicitaron reducir las metas de generación de empleo que habían asumido al establecerse en el país, según un análisis de El Financiero publicado en agosto pasado.