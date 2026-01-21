Economía y Política

Encuesta CIEP: José Aguilar Berrocal sale del margen de error y se posiciona en el mismo nivel que Ariel Robles, Fabricio Alvarado y Claudia Dobles

Por Pablo Fonseca

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada a dos semanas de las elecciones, revela un movimiento significativo en la parte media de la tabla de candidatos. José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, logró salir del margen de error para posicionarse en un empate técnico con figuras ya establecidas como Ariel Robles, Fabricio Alvarado y Claudia Dobles.








