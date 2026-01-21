Encuesta CIEP: José Aguilar Berrocal sale del margen de error y se posiciona en el mismo nivel que Ariel Robles, Fabricio Alvarado y Claudia Dobles

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada a dos semanas de las elecciones, revela un movimiento significativo en la parte media de la tabla de candidatos. José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, logró salir del margen de error para posicionarse en un empate técnico con figuras ya establecidas como Ariel Robles, Fabricio Alvarado y Claudia Dobles.

El estudio de opinión destaca que, en el panorama electoral general, solamente se registraron dos crecimientos notorios: el de la candidata oficialista Laura Fernández y el de José Aguilar Berrocal. En mediciones anteriores, el candidato de Avanza aparecía con cifras por debajo del margen de error; sin embargo, en esta medición de enero alcanza un 4% de intención de voto.

Este repunte coloca a Aguilar en un triple empate en el 4% junto al diputado Ariel Robles (Frente Amplio) y Fabricio Alvarado (Nueva República). Asimismo, se sitúa estadísticamente al mismo nivel que Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), quien registra un 5%, dado que el margen de error de la encuesta es de tres puntos porcentuales.

Factor de crecimiento: El debate del TSE

El análisis del CIEP sugiere que Aguilar se ha beneficiado de una mayor visibilidad tras el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el pasado 11 de enero. Durante este encuentro, Aguilar coincidió con la candidata oficialista y aprovechó la plataforma para mostrarse y lanzar fuertes críticas al gobierno actual.

Su presencia en espacios de opinión como Hablando Claro, Café Política y Malas Compañías ha mostrado un discurso de fuerte crítica a la inseguridad, la gestión del gobierno y la falta de eficacia del Estado.

Además, el 19 de enero denunció que personas cercanas a su movimiento habrían recibido amenazas para disuadirlas de participar, lo cual atribuyó a sectores ligados al gobierno. Estas acusaciones provocaron una respuesta inmediata del Poder Ejecutivo, que le exigió presentar pruebas. También generaron solidaridad de otros candidatos opositores, como el aspirante del Frente Amplio, Ariel Robles, quien denunció un clima de persecución política y respaldó públicamente a Aguilar. El episodio elevó el tono de confrontación, ubicando a Aguilar como una de las voces más firmes contra lo que describe como uso abusivo del poder estatal.

En redes sociales, su campaña ha difundido piezas audiovisuales breves en las que se presenta como alternativa fresca frente a la “vieja política”, enfatizando su trayectoria de emprendimiento social y la consigna de que la política debe medirse por resultados concretos y no por discursos.

Este impulso en la papeleta presidencial también tendría un leve reflejo en la intención de voto legislativo: el partido Avanza registra ahora indicadores idénticos a los de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Nueva República en la carrera por curules, situándose en un 1%.

¿Quién es José Aguilar Berrocal?

José Aguilar Berrocal es emprendedor y especialista en desarrollo humano, alianzas público‑privadas y políticas públicas. Ha liderado iniciativas para enfrentar problemas como la deserción escolar, la pobreza y la falta de oportunidades para jóvenes.

Es fundador y presidente de Desarrollo Humano Estratégico y de la Fundación Acción Joven, organización que reporta haber beneficiado a más de 93.000 jóvenes y trabajado con más de 200 colegios públicos, enfocándose en reducir la deserción y mejorar las oportunidades educativas.​

Aguilar cuenta con un bachillerato en Psicología por la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales y estudios de posgrado en formulación y gerencia de proyectos en el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), además de formación en desarrollo y medición de pobreza en instituciones como la London School of Economics y la Universidad de Oxford.

En política electoral, Aguilar se proyecta como “no político tradicional”, pero con experiencia previa: antes de encabezar el Partido Avanza fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Liberal Progresista en el ciclo electoral anterior, y ahora se lanza como candidato presidencial fundando su propia agrupación.

Contexto general de la contienda

El ascenso de Aguilar ocurre en un escenario donde el segundo lugar, Álvaro Ramos (PLN), se encuentra estancado con un 8% de apoyo. Mientras tanto, la candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, lidera al alcanzar el 40% de la intención de voto.

A pesar de estos movimientos, la incertidumbre persiste en un sector importante del electorado, con un 32% de la población decidida a votar que aún se declara indecisa de cara al domingo 1 de febrero.