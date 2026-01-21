Encuesta CIEP: Laura Fernández y el chavismo alcanzan cifra clave para ganar en primera ronda

La nueva encuesta del CIEP, que será la penúltima por parte de ese centro universitario de cara a las próximas elecciones del próximo mes de febrero, marca un hito en la carrera presidencial de este 2026. Según las estimaciones del estudio, el respaldo a la candidata continuista Laura Fernández llegó por primera vez al 40% entre las personas decididas a votar: el mínimo requerido por cualquier candidatura para triunfar en primera vuelta.

La cifra subió 10 puntos porcentuales en el último mes y aumentan el optimismo en las filas del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que domina la actual campaña con la promesa de dar un ‘segundo tiempo’ a la actual administración del presidente Rodrigo Chaves.

Para realizar este estudio, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) entrevistó a 1.006 personas, elegidas de forma aleatoria, entre el 12 y el 16 de enero; es decir, a poco más de dos semanas para los comicios . Con ese trabajo de campo, el margen de error del instrumento quedó en solo ±3 puntos porcentuales.

Dicho margen implica que el respaldo para Fernández podría ser un poco menor o un poco mayor, entre el 37% y el 43% del mismo bloque de personas que quieren asistir a las urnas.

Según la encuesta del CIEP, Laura Fernández tendría casi asegurada su presencia en una eventual segunda ronda e incluso podría ganar en primera, dependiendo de cómo actúe la población que quiere acudir a las urnas pero sigue indecisa. (JOHN DURAN/John Durán)

Muy lejos, a la candidata del chavismo le siguen solo cinco candidaturas opositoras que superan el margen de error del estudio. Ellas son las de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR) y José Aguilar, del Partido Avanza.

Sin embargo, ninguna candidatura de oposición supera el 10% y, entre todas, tampoco alcanzan el 40% que ya amasa la aspirante chavista.

Por el contrario, se mantiene una cuota del 32% de electores indecisos que, por primera vez, es menor a la que respalda a Fernández.

Álvaro Ramos, del PLN, es el candidato opositor con una mayor cuota de intención de voto; pero sigue estancado en un 8% de los decididos a votar desde diciembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Votación decidida?

La encuesta representa una “fotografía” de la intención de voto a dos semanas de las elecciones, y nada garantiza que se vaya a mantener de esa manera.

No obstante, se trata de una ventaja muy clara para Fernández, que parece estar capitalizando el respaldo atípicamente alto que mantiene la gestión del presidente Rodrigo Chaves —avalada por un 58% de la población total y rechazada por solo un 28%, según el mismo estudio—.

Dicho fenómeno también se observa de cara a las elecciones legislativas. Hasta un 29% de la población encuestada por el CIEP-UCR dijo que votará por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), cuyas listas incluyen a varios exjerarcas de la actual administración.

Muy por debajo, al PPSO le siguen en intención de voto el PLN, con un 9%; el FA, con un 7%; y el resto de agrupaciones se queda por debajo del margen de error; frente a un 46% de indecisos.

Cómo se comporten finalmente esos indecisos definirá hasta qué punto será dominante el oficialismo, que ha repetido constantemente su intención de llevar más de 40 diputados al Congreso y de transformar al país con esa ‘supermayoría’, actuando como una sola fuerza autónoma.

Los indecisos podrían definir la elección tanto si votan como si no lo hacen, pues una subida del abstencionismo ampliaría la ventaja de la que ya disponen Fernández y el movimiento afín al presidente Rodrigo Chaves.

Ronald Alfaro, politólogo y coordinador del estudio del CIEP, declaró al Semanario Universidad que —al menos con los indicios actuales— “la campaña va encumbrada hacia la continuidad”.