Encuesta CIEP: Laura Fernández y el chavismo alcanzan cifra clave para ganar en primera ronda

La intención de voto por la candidata continuista, Laura Fernández, alcanza por primera vez una magnitud de 40% entre los decididos a votar y supera a la cantidad de indecisos

Por Josué Alfaro

La nueva encuesta del CIEP, que será la penúltima por parte de ese centro universitario de cara a las próximas elecciones del próximo mes de febrero, marca un hito en la carrera presidencial de este 2026. Según las estimaciones del estudio, el respaldo a la candidata continuista Laura Fernández llegó por primera vez al 40% entre las personas decididas a votar: el mínimo requerido por cualquier candidatura para triunfar en primera vuelta.








EleccionesElecciones 2026EncuestaCIEPCIEP-UCR
