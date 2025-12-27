Economía y Política

Entre aranceles e inversiones cautelosas, el 2025 fue un año de reacomodo para el comercio exterior

Las barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos reconfiguran el comercio exterior costarricense, en un año 2025 marcado por exportaciones que resisten el entorno adverso y por una inversión extranjera que acusa con mayor fuerza la incertidumbre global.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El comercio exterior del país vivió un remezón en 2025, cuyas primeras señales se hicieron visibles desde noviembre del año anterior, cuando la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos (EE. UU.) anticipó un giro en las reglas del intercambio comercial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ExportacionesIEDComercio exterior 2025
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.