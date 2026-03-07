Economía y Política

Entre seguridad y ‘subordinación’: 5 claves para entender la cumbre que reunirá a Chaves y Fernández con Trump

Gobernantes latinos conservadores se reúnen este 7 de marzo con Donald Trump en uno de sus campos de golf en Miami. En la lista de invitados está Rodrigo Chaves, quien asistirá junto a Laura Fernández

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los “aliados más fuertes y afines del hemisferio” este 7 de marzo. Así lo redactó la propia Casa Blanca en un comunicado de prensa sobre la cumbre “Escudo de las Américas” de este sábado, que tendrá dentro de sus invitados al presidente Rodrigo Chaves y a la presidenta electa Laura Fernández.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Donald TrumpRodrigo ChavesLaura FernándezEscudo de las Américas
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.