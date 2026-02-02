Economía y Política

Equipo económico de Laura Fernández, la próxima presidenta de Costa Rica

Dos excompañeros de gabinete y un exasesor de campaña del PUSC en 2022 componen el equipo económico de Laura Fernández

Por Josué Alfaro

Laura Fernández, próxima presidenta de Costa Rica, tiene un núcleo económico pequeño, cerrado y profundamente continuista. Su equipo lo integran tres personas que no solo diseñan la oferta económica del Partido Pueblo Soberano (PPSO), sino que también compitieron por cargos de elección popular en febrero.








