¿Es cliente de la CNFL? Estos son los cortes programados para esta semana

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó varias suspensiones del flujo de electricidad para el transcurso de esta semana.

Los horarios varían entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m según la zona comprometida. Las razones de los cortes, por su parte, obedecen a arreglos de la infraestructura para el flujo eléctrico.

Lunes 11 de agosto

San José, Barrio México. De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Barrio Claret de la Iglesia al sur 100 mts. Se prevé la afectación de 58 hogares en los alrededores.

Martes 12 de agosto

San José, Tirrases. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Del Comercial Pamela, 400 metros hacia el sur sobre Calle Las Mercedes hasta el Cecudi El Cometa y alrededores. También desde el Comercial Pamela, 400 metros hacia el sureste sobre Calle 113 hasta el Ebais de Tirrases, incluyendo la totalidad de cuadrantes ubicados entre las avenidas 70 y 72 y las calles 111A, 111B, 113 y 113A.

Entre los puntos de referencia dentro del área se encuentran Xcon, Verdulería La Bendición, Creaciones Abdías, Ferretería Pamela, Soda Ney, Fundación Casa de los Niños, La Cometa, Cecudi, Centro Gastronómico, Administración CNFL, Municipalidad de Curridabat, Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto, Claro CR Telecomunicaciones, SoniVisión Sociedad Anónima, Asociación Damas Salesianas A.D.S., Asociación Cristo Para Las Ciudades, Instituto Costarricense de Electricidad y Carrocerías M C Precisión S.A.

No se verán afectados por la interrupción el Súper Pamela, Ebais Tirrases, Lagar, Súper Los Rodríguez y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

San José, Zapote. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entre los puntos de referencia dentro del área se encuentran la Iglesia de Zapote, Muebles Ulloa, Restaurante San King, Plaza Zapote, Plaza Castillo, Floristería, Servillaves, Metrocom, Abogado Lois Orozco, Soda Toruño, Lico Spirit, Óptica Vargas, Barber Shop, Tekno, Pollolandia, Foto Zapote, Centro de Ancianos, Niuvort, Bufete Lex, Nailbar, Mundo Cosmético, Estadio Zapote, Biblioteca Municipal, Ocony, ATV, Registek, Tedecor, Taller Jorge Soza, Colegio Rodrigo Facio, Cen Cinai, Ópticas Popular, Taller INS, Carnes Ulloa, Pali, Celulares Lumajo, Tacos Max, Floristería Sonrisas de Amor, Carnes Caribe, Banco Nacional de Sangre, Ciclos Carlos Mata, Lumagre y Parque Zapote. No serán afectados la Heladería Pops, Toyota y el Registro Nacional.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó varios cortes durante el transcurso de la semana. (Rafael Pacheco Granados)

San José, Moravia. De 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

El área comprendida será todo el residencial La Torre y sus casas de habitación. Se prevé un total de 43 hogares con suspensión.

Miércoles 13 de agosto

San José, Curridabat. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Del Comercio Central Market Curridabat, 700 metros hacia el sur sobre la transversal 95, continuando por la Ruta Nacional 221 y Calle 97 hasta Balanzas y Romanas Costa Rica. Incluye también las avenidas 40, 42, 42A, 44, 46, 36, 36A y las calles 95, 95A, 97, así como la Ruta Nacional 215.

Entre los puntos de referencia dentro del área se encuentran la Librería Católica San Antonio, Corporación Zumar, Coprodesa, Valhalla Boxing, Kurry Lub, ARQ-DECO, Seré Centro Estético, Muebles Solutions, Condominio Mallorca, Pequeño Mundo, Tigo, Régimen Mutualidad CFIA, Taco Bell, AMPM, GacMotor, Motores Británicos, María Fajas Colombianas, Banco Popular, La Rosa Centro Comercial, Musi, Academia Karate-Do, BN, Alquileres 2000, Boutique Karmel, VM Sublimación, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), la Municipalidad de Curridabat y otros comercios cercanos.

No se verán afectados El Balcón del Marisco, Central Market Curridabat, Mayca, Palacio Municipal Curridabat, Restaurante El Buen Gusto, Panadería San Gerardo, Ludovico, Buen Precio, Emplocart, Ebais Curridabat, Corporación BP, Camper Subestación de Curridabat, American Tunnign y la oficina de la abogada Castro Arguello.

Cartago, La Unión. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Del Hospital Chacón Paut, 300 metros hacia el sur. Entre los puntos de referencia están el Súper La Cima, Escuela La Cima, Ferretería Electro IBS y Minisúper Buen Precio.

No se verá afectado por la interrupción el Hospital Chacón Paut. Esta medida impactará aproximadamente a 100 clientes.

San José, La Uruca. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Del Restaurante Yanira, 600 metros al este, y de Metalub, 50 metros al norte. Las referencias son Aluma Systems frente al Refugio Migración, Refugio Migración, Curubandé Express Green Bag CR, Agencia Migratoria Legal, Parqueo YANI, Parqueo Kike, Carbone Hierro Forjado Bodega 6, torre de comunicaciones del ICE, Restaurante Yanira, notario público Bernal, INOLASA (costado oeste) y Metalub (costado este). La Dirección General de Migración y Extranjería queda exenta.

Alajuela, La Guácima. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Calle Limonal, cruzando la Ruta 27 y afectando Rancho San Miguel. Calle Limonal, Finca La Flora, Rancho San Miguel, Taller Pio y diversos servicios residenciales.

Jueves 14 de agosto

San José, San Antonio y La Colina. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Entre los puntos de referencia dentro del área se encuentran el Kínder Montessori Juan Silvestre, Súper La Colina, Apartamentos Nashi S.A., Súper Baterías, Tech Móvil, Eco Residencial Colinas, Casa Felito, Condominio La Colina de Curridabat, Centro de Cuidado Corporal Osmosis, Colchonería Rest Zone, rebombeo AYA La Colina, guarderías, AutoDeco S.A., Donaldson, Mega Súper, Bacano, Yeepos, Abastecedor El Tuca, ReadyPizza, Toro Amarillo La Carnicería, Soda San Antonio, Pollo a la Leña JYJ, Industria Nacional de Brillo, Next Level Barber Shop, Sherwin Willians Excel Base, Soda Fogoncito, Mercado Popular, Hiper Mascotas, Vivero Punto Verde, Restaurante Classic, Temporalidades de la Iglesia Católica Arquidiócesis de S.J., condominios, talleres mecánicos, comercios de alimentos, ferreterías, empresas de telecomunicaciones, instituciones públicas, entidades religiosas, y diversas casas de habitación.

No se verán afectados por la interrupción Saint Benedict, Minisúper Quesitico, Súper Tirrases, Marisquería El Rincón Porteño, Taller Calvo, Fast Play, Dental Vital, ARMY, Extintores Inlasa, Pure Fashion Boutique, Panadería Mar y Luz, Jesus Kingdown Barber, Minisúper Montero, Clínica Dental Dra. Mario Guzmán, Bar Troja, Clínica Dental Dra. Castillo, Iglesia San Antonio, Estadio San Antonio, Coquisa, Box Agressive, Servicentro El Muñeco, Lubrillantas San Antonio, Bomba San Antonio, BelRay Repuestos, Pollos Krokanticos, Taller MVC, Boutique Marujas, Pretty Lash y otros comercios y residencias fuera del área delimitada.

San José, Desamparados, San Miguel Higuito. De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Únicamente la Calle San Martín Oeste y las casas circundantes, para un total de 64 servicios afectados.

Alajuela, Guácima. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Desde la Escuela Las Vueltas de La Guácima, 200 metros hacia el sur; la Iglesia Las Vueltas y el Súper Los Mangos #2. El Supermercado Las Vueltas queda fuera del corte.

San José, Goicoechea, Calle Blancos. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Frente a los Tribunales de Justicia: Abogados y Notarios Anchieta Solano, Dr. Gustavo Barrantes Chaves, Fitness Center Dina, Atmosfera, Cosechas, Farmacia Bazzano, Kepollo, Totopos Casas de Habitación, Auto lavado Lorena y Servicio Electrónico Tama.

No se verán afectados los Tribunales de Justicia, Quiznos y Subway.