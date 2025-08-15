Economía y Política

¿Es la seguridad en San José de Costa Rica “tres veces mejor” que la de Washington D. C., como defiende el ministro Mario Zamora que dijo Donald Trump? Analizamos 10 años de datos

EscucharEscuchar
Por Pablo Fonseca

La polémica ha surgido tras una presentación de Donald Trump en la cual criticó el nivel de delincuencia de Washington D. C., capital de Estados Unidos, y donde mencionó a San José, la capital Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Mario ZamoraseguridadCosta Rica
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.